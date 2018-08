Wir haben heute die Ehre, das neue Kraków Album minus, das diesen Freitag über Karisma Records erscheint, im vollen Album Stream exklusiv über das Visions Magazin hier vorzustellen!

Visions schreibt: „Fans von Neurosis, Mastodon und Cult Of Luna werden sich auf Krakóws Reise ganz muckelig fühlen: In sechs Songs erforschen die Norweger in spacigen Post-Metal-Ambient-Stücken die Weiten des Weltraums oder brettern mit scharfkantigen Noise-Bohrern in die Erdkruste, bis sich die tektonischen Platten biegen.“ und weiter „Kraków wollen für die neue Platte so viel Material verdichtet haben, dass es ursprünglich auf zwei Studioalben gepasst hätte, und das ist hörbar: Keine der durchdachten Passagen läuft ins Leere, alles wandert vorwärts, klingt immer zielführend.“

Tracklist

1. black wandering sun

2. sirens

3. the stranger

4. from fire from stone

5. minus

6. tidlaus

Tourdates

29.09.2018 København/Danmark – Pumpehuset

30.09.2018 Poznan/Polen – U Bazyla

01.10.2018 Warsaw/Polen – Proxima

02.10.2018 Leipzig/Tyskland – UT Connewitz

03.10.2018 Esch-sur-alzette/Luxembourg – Kulturfabrik

04.10.2018 Breda/Nederland – Mezz

06.10.2018 Norwich/England, UK – Waterfront

07.10.2018 Sheffield/England, UK – Plug

08.10.2018 Manchester/England, UK – Academy 2

09.10.2018 Dublin/Irland – Tivoli

10.10.2018 Belfast/Northern Ireland, UK – Limelight

12.10.2018 Birmingham/England, UK – Asylum

13.10.2018 Antwerp/Belgia – Desertfest

14.10.2018 Bristol/England, UK – SWX

15.10.2018 London/England, UK – The Dome

16.10.2018 Paris/Frankrike – La Machine du moulin rouge

20.10.2018 Bergen/Norway – Hulen (Only Krakow)

