Großartige News für die Rock Meets Classic Jubiläumstour 2019! Veranstalter Manfred Hertlein ist stolz, mit Weltstar Anna Maria Kaufmann den Special Guest für die Jubiläumstour 2019 bestätigen zu können.

Anna Maria Kaufmann ist eine der erfolgreichsten und vielseitigsten Sängerinnen der Welt. Im Laufe ihrer Karriere bewegte sie sich zwischen Musical, Operette und Pop. Mit ihrer charismatischen Ausstrahlung und ihrer einfühlsamen Stimme begeistert die kanadische Sopranistin seit über zwei Jahrzehnten weltweit ein Millionenpublikum und gehört damit zu den großen Stimmen unserer Zeit. Sie konzertierte weltweit auf den bedeutendsten Bühnen.

1990 gelang ihr mit einer einzigartigen Darbietung der Christine im Musical-Klassiker Phantom der Oper an der Seite des Unvergessenen Peter Hofmann der internationale Durchbruch. Seitdem überzeugt die Ausnahmekünstlerin mit einem breitgefächerten Repertoire aus Musical, Oper und Operette.

Ihre Stimme lässt Klassik und Rock zu einer kunstvollen Einheit verschmelzen, und ist daher die perfekte Ergänzung für die Rockshow des Jahres.

„Es freut mich sehr kommendes Jahr bei der Rock Meets Classic Tournee dabei zu sein!“ erklärt Anna Maria Kaufmann. „Gemeinsam mit echten Rock-Legenden spiele ich Rock-Klassiker im klassischen Gewand und bin schon jetzt sehr aufgeregt, mit solch großen Künstlern wie Ian Gillian von Deep Purple, Kevin Cronin von REO Speedwagon, Mike Reno von Loverboy, Sweet & Thin Lizzy die Bühne zu teilen. Besorgt euch Tickets, das wird großartig! I love it, I am so happy – this is a dream come true for me!“

Mat Sinner, der Musikalische Leiter der Rock Meets Classic Tournee kommentiert: „Unser Team freut sich unglaublich auf den Weltstar Anna Maria Kaufmann und die Spannung ist groß, zum ersten Mal eine bedeutende Persönlichkeit der klassischen Musik und des Musicals begrüßen zu dürfen, die Rock Meets Classic und unserer Jubiläumstour eine weitere zusätzliche musikalische Dimension geben wird. Willkommen Anna Maria in der Rock Meets Classic Family!“

Rock Meets Classic 2019 mit den Helden der Rockmusik

from Deep Purple: Ian Gillan

from REO Speedwagon: Kevin Cronin

from Thin Lizzy: Scott Gorham & Ricky Warwick

from The Sweet: Andy Scott & Pete Lincoln

from Loverboy: Mike Reno

& The Mat Sinner Band with the RMC Symphony Orchestra Rock Meets Classic Jubiläumstour 2019

27.02.2019 Passau Dreiländerhalle

01.03.2019 München Olympiahalle

02.03.2019 Nürnberg Arena

03.03.2019 Frankfurt Jahrhunderthalle

06.03.2019 Zürich (CH) Hallenstadion

07.03.2019 Bamberg Brose Arena

08.03.2019 Regensburg Donau-Arena

09.03.2019 Ingolstadt Saturn-Arena

10.03.2019 Berlin Tempodrom

12.03.2019 Kempten bigBox

14.03.2019 Neu-Ulm ratiopharm arena

15.03.2019 Würzburg S.Oliver-Arena

16.03.2019 Ludwigsburg MHP Arena

17.03.2019 Bochum RuhrCongress Tournee-Veranstalter – Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH Tickets für alle 14 Tourstädte sind ab sofort erhältlich unter www.ticketmaster.de, www.eventim.de, www.tourneen.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

