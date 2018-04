WHITE WIZZARD veröffentlichen endlich das angekündigte Video zum epischen Song “Chasing Dragons”, der direkt von ihrem vierten Album “Infernal Overdrive” stammt. Die Heavy Metal-Platte, auf der Bassist Jon Leon seine Songwriting-Skills mal wieder unter Beweis stellt, läuft seit Januar bei Metalheads rauf und runter und wird als das bisher stärkste Album der Rocker gefeiert. Loudwire wählte die Scheibe in die diesjährigen „Best Metal Albums So Far„.

Hier geht es zum Video:

Nach wenigen exklusiven Shows im Südwesten der USA und Ankündigung einer London-Show (18. August) geben WHITE WIZZARD nun auch einen ersten Termin für deutsche Fans bekannt: die US-Amerikaner kommen zum Trveheim Festival nach Hallbergmoos/München, das am 24. und 25. August 2018 stattfindet.

