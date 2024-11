1914: kommen für die „Anthems For Doomed Youth“ Tour mit den skandinavischen Doom-Meistern Katla als Support auf die Bühne

The Brutality Of War – Purer historischer Blackened Death/Doom Metal!

Die ukrainischen WWI-Experten 1914 reflektieren weiterhin die grausamen Geschichten des Ersten Weltkriegs, das Schicksal der Soldaten, ihren Tod, ihre Angst und ihre Taten, die nie vergessen werden sollen, und veröffentlichen ihr neues Werk Where Fear And Weapons Meet am 22. Oktober 2021 über Napalm Records. Die elf Tracks purer historischer Härte folgen auf das zweite Album der Band, The Blind Leading The Blind (2018), und das Debüt, Eschatology Of War (2015), die beide von Kritikern hochgelobt wurden, und schaffen eine ausgefeilte Vielfalt an massiv brutalem Blackened Death Metal, akzentuiert durch dramatische und realistische Klanglandschaften und beunruhigende Melodien, gewürzt mit dem Ansatz von Sludge und Doom!

Anthems For Doomed Youth Tour

27.02.25 PL – Warsaw / Hydrozagadka

28.02.25 DE – Leipzig / Hellraiser

01.03.25 DE – Selb / Rockclub Nordbayern

03.03.25 DE – München / Backstage Club

04.03.25 DE – Erfurt / Bandhaus

05.03.25 DE – Frankfurt / Nachtleben

06.03.25 DE – Essen / Don’t Panic

07.03.25 BE – Diest / Hell

08.03.25 BE – Kortrijk / DVG Club

10.03.25 FR – Paris / Petit Bain

11.03.25 NL – Leiden / Nobel

12.03.25 NL – Nijmegen / Doornroosje

13.03.25 DE – Osnabrück / Bastard Club

15.03.25 DK – Albertslund / Forbrændingen

16.03.25 DE – Hamburg / Logo

18.03.25 DE – Berlin / Reset

19.03.25 DE – Dresden / HD

20.03.25 CZ – Prague / Black Pes

21.03.25 SK – Bratislava / Randal

22.03.25 SK – Kosice / Collosseum

23.03.25 PL – Krakow / Hype Park