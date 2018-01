“Hexentanz Open Air Festival 2018!“

Festivalname: Hexentanz Open Air Festival 2018

Bands: Heldmaschine, ASP, Dartagnan, Eden weint im Grab, Die Apokalyptischen Reiter, Schandmaul, Ingrimm, Schattenmann, Letzte Instanz, The O´Reilleys and the Paddyhats, Vogelfrey, Sündenrausch, Metallspürhunde, Ewigheim, Lacrimas Profundere, Eisregen, Grail Knights, Diary of Dreams, Agonoize, Fiddler´s Green

Ort: Losheim am See

Datum: 27.04.2018. – 29.04.2018

Die Einlasszeiten sind wie folgt :

am 28.04. könnt Ihr ab 13:00 Uhr auf das Gelände.

am 29.04. könnt Ihr ab 13:00 Uhr auf das Gelände.

am 30.04. könnt Ihr ab 13:00 Uhr auf das Gelände.

Die Tageskasse ist an allen Tagen ab 12:00 Uhr geöffnet.

Kosten:

3-Tages Festival Kombi Ticket 64,90 € ( 27-29.04.2018 )

2-Tages Festival Ticket 55,90 € ( 28.-29.04.2018 )

Walpurgisschlacht Tages Festival Ticket 43,90 € ( 27.04.2018 )

Zelt Ticket 27.04 – 30.04.2018 – 18,50 €

Zelt Ticket 26.04 – 30.04.2018 – 22,- €

Genre: Mittelalter Rock, Punk, Metal



Veranstalter: Werner Schulz GmbH

Link: www.hexentanz-festival.de/Line2016.htmhttp:/

Die Saarländer können mehr als Schwenkbraten und Maggi – am 27.04.2018. – 29.04.2018 öffnet das Hexentanz Open Air Festival die Pforten für euch. Mit dabei sind hochkarätige Genregrößen aus vielfältigsten Spielarten des Metals, um euch in den Walpurgisnächten den Besen um die Ohren zu hauen. Neben Mittelalter Rock kommen auch Anhänger von Punk sowie Metal Klänge auf ihre Kosten. Für 65 € bekommt man direkt ein Ticket für das gesamte Wochenende. Weitere Preise entnehmt ihr oben aus den Informationen.

Von ganz oben werden Gruppen wie ASP, Die Apokalyptischen Reiter oder Schandmaul den Takt in Losheim am See vorgeben, wenn es ende April wieder heißt, die Hexen zum Tanzen zu bringen. Das ist jedoch nicht alles – spannende wie auch erfolgreiche Newcomer wie Heldmaschine, Dartagnan oder Vogelfrey wollen eure Herzen erobern. Nicht weniger spannend Ingrimm, das düster Rocker Duo Lacrimas Profundere und Ewigheim oder die Party Keule Grail Knights. Ihr habt am letzten Wochenende im April noch nichts vor? Dann los nach Losheim am See, wo Jahr für Jahr das Fegefeuer entfacht wird!

Kommentare

Kommentare