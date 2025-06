A Goat As Our Shepherd: veröffentlichen Debütalbum „Epiphany“

Die belgisch-niederländische Metal-Band A Goat As Our Shepherd hat ihr erstes Full-Length-Studioalbum mit dem Titel Epiphany veröffentlicht. Nach dem erfolgreichen Debüt ihrer EP A Goat As Our Shepherd im Jahr 2021 präsentiert das Quintett erneut eine Mischung aus modernem, energiegeladenem und zugleich melodischem Death Metal.

Angetrieben von der markanten Stimme ihres Frontmanns T’Seyen, packenden Gitarrenriffs und -soli sowie einem brachialen Rhythmusfundament liefert A Goat As Our Shepherd ein hochkarätiges und kompromissloses Metal-Erlebnis – sowohl im Studio als auch auf der Bühne.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 hat die Band zahlreiche Auftritte absolviert. Ein besonderes Highlight war der Sieg beim Alcatraz Metal Bash 2023, der ihnen einen Platz auf dem renommierten Alcatraz Festival in Kortrijk einbrachte. Auch ihre selbstorganisierten Release-Shows zum neuen Album sorgten für volle Hallen und begeisterte Fans.

Mit dem Ziel, ihre Herde weiter zu vergrößern, machen sich A Goat As Our Shepherd nun bereit für die nächste Live-Offensive – vielleicht schon bald in einer Stadt in deiner Nähe.

Als besonderes Schmankerl für Fans gibt es den neuen Song From The Wings To The Storm, der das musikalische Spektrum der Band erweitert.