Burning Witches: kündigen neues Studioalbum an und enthüllen Musikvideo zum Titeltrack

Die Schweizer Heavy Metal-Band Burning Witches hat ihr neues Studioalbum Inquisition angekündigt, das am 22. August 2025 über Napalm Records erscheinen wird! Auf ihrem sechsten Studioalbum präsentiert sich die Band mit einem dunkleren, kraftvolleren Sound und taucht tief in die Themen mittelalterlicher Verfolgung, religiöser Unterdrückung und des unerschütterlichen Geistes des Widerstands ein. Mit 12 brandneuen Tracks markiert das Album eine mutige neue Ära: geschmiedet in den Flammen von Power- und Heavy Metal, geschärft durch hymnisches Songwriting und epische Instrumentierung.

Ein Musikvideo zum Titeltrack des Albums hat gerade Premiere gefeiert! Diese erste Single öffnet die Tore mit einem Sturm aus energiegeladenem Power Metal, während donnernde Basslinien, wuchtige Drums und Zwillingsgitarren, die vor Hexerei nur so tropfen, die atemberaubenden Vocals von Laura Guldemond unterstützen und rohe Emotionen sowie Groove kanalisieren.

Seht euch das neue Video zu Inquisition jetzt hier an:

Die Band äußert sich zu dem Track: „We are happy to present you with this epic, classic heavy song full of depth and occult moments that go straight under your skin! From a dark time of mankind, this song was composed with respect to all blood that this time has poured. Inquisition will stay as a song that moves our engine with power to do more and more…“

Wenn Burning Witches die Bühne betreten, bebt die Welt unter ihrem Feuersturm aus Heavy Metal! Nach den klassischen Heavy-Metal-Klängen ihres vorherigen Albums The Dark Tower (2023) liefert Inquisition eine präzise Produktion und einen unaufhörlichen Angriff aus brennenden Riffs, drückenden Drums und gesanglicher Magie, unterstützt von den Produzenten Damir Eskic (Destruction) und V.O. Pulver (Little Creek Studio, Pro-Pain, Destruction), und geprägt durch das Songwriting der Gründungs-Gitarristin Romana Kalkuhl.

Mit Inquisition entfesseln Burning Witches ihr bisher fokussiertestes und wildestes Album, das den Wurzeln des klassischen Heavy Metal huldigt und gleichzeitig in dunklere, kraftvollere Gefilde eintaucht. Von mystischen Balladen bis hin zu rasanten Shred-Fests kanalisiert das Album sowohl das Heilige als auch das Profane, das Melodische und das Bedrohliche – ein Zeugnis für eine Band, die keine Angst hat, sich weiterzuentwickeln, zu kämpfen und zu verzaubern!

„As we celebrate our 10 Year Anniversary in 2025, I am very happy as well to announce our sixth album with pride and satisfaction. I am extremely happy to start the next chapter of our metal journey with my girls. The album Inquisition is for those of you who are into legends like Iron Maiden, Judas Priest and Slayer. Full of power, melodies, double bass drums, heavy riffs and speedy guitar solos, Inquisition is not only our style and lifestyle, it’s our life! From the beginning to the end, it’s the best of us“, kommentiert Romana Kalkuhl.

„We and our label Napalm Records are a huge supporter of Vinyl records, so with passion and joy we chose some great editions to add to your collectables. Now it’s your time to pick your Inquisition!“

Inquisition – Trackliste:

1. Sanguini Hominum

2. Soul Eater

3. Shame

4. The Spell Of The Skull

5. Inquisition

6. High Priestess Of The Night

7. Burn In Hell

8. Release Me

9. In For The Kill

10. In The Eye Of The Storm

11. Mirror, Mirror

12. Malus Maga

Burning Witches werden ihr neues Album Inquisition am 22. August 2025 in folgenden Formaten veröffentlichen:

1 CD Digipak

1 LP in Schwarz

1 LP in Translucent Orange (verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz)

1 LP in Translucent Orange mit schwarzem Splatter

1 LP in Cross Red Black

2 LP Die Hard Gold Black Marbled (inklusive 1 LP Inquisition und 1 LP The Night Of The Witch , 8-seitiges Booklet)

und 1 LP , 8-seitiges Booklet) Deluxe Holzbox (inklusive CD, Live-CD, Autogrammkarte, Anhänger, Handschuhe und Patch)

Musikkassette

Digitales Album

Burning Witches – US Tour

08/30/25 – Pompano Beach – FL – Piper’s Pub

08/31/25 – Clearwater – FL – Road House

09/02/25 – Atlanta – GA – Masquerade

09/04/25 – Covington – KY – Madison Live

09/05/25 – Westland – MI – Token Lounge

09/06/25 – Columbus – OH – The King Of Clubs

09/07/25 – Cleveland – OH – Beachland Ballroom

09/09/25 – Pittsburgh – PA – Crafthouse Stage & Grill

09/10/25 – Harrisburg – PA – Club XL

09/11/25 – Philadelphia – PA City Winery

09/12/25 -Teaneck – NJ – The Debonair Music Hall

09/13/25 – New Bedford – MA – The Vault

09/14/25 – Hampton Beach – NH – Wally’s

09/17/25 – Annapolis – MD – Rams Head On Stage

09/18/25 -Virginia Beach – VA – Elevation 27

09/20/25 -Sanford – FL – West End Trading Co

Burning Witches – Witches And Kings Tour (EU)

Support: Hammer King

09.01.26 Milano – Legend Club IT

10.01.26 Obertraubling – Airport DE

11.01.26 Zlin – Masters Of Rock Cafe CZ

13.01.26 Rubigen – Mühle Hunziken CH

14.01.26 Brugg – Salzhaus CH

15.01.26 Basel – Sudhaus CH

16.01.26 Langenthal – Old Capitol CH

17.01.26 Zug – Galvanik CH

18.01.26 St.Gallen – Grabenhalle CH

19.01.26 Glarus – Kulturzentrum Hölastei CH

20.01.26 Monthey – Pont Rouge CH

21.01.26 Wetzikon – Kulturfabrik CH

23.01.26 London – The Dome UK

24.01.26 Birmingham – The Asylum UK

25.01.26 Manchester – Academy 3 UK

27.01.26 Kortrijk – DVG Club BE

28.01.26 Paris – Backstage By The Mill FR

29.01.26 Essen – Turock DE

30.01.26 Kaiserslautern – Kammgarn DE

31.01.26 Aschaffenburg – Colos Saal DE

01.02.26 München – Backstage Halle DE

03.02.26 Nürnberg – Hirsch DE

04.02.26 Leipzig – Hellraiser DE

05.02.26 Hannover – Musikzentrum DE

06.02.26 Hamburg – Logo DE

07.02.26 Uden – De Pul NL

08.02.26 Heerlen – Nieuwe Nor NL

10.02.26 Lyon – Rock N Eat FR

11.02.26 Barcelona – Salamandra ESP

12.02.26 Murcia – Garaje ESP

13.02.26 Madrid – Revi Live ESP

14.02.26 Vitoria – Urban Rock ESP

25.04.26 Reinhardshagen – Wezer Metal Meeting DE

03.05.26 Diest – Hell Open Air BEL

09.05.26 Rautheim DE Rock In Rautheim DE

26.06.26 Oschersleben – Rock & Metal Dayz DE

Burning Witches sind:

Romana Kalkuhl – Gitarre

Laura Guldemond – Gesang

Courtney Cox – Gitarre

Jay Grob – Bass

Lala Frischknecht – Schlagzeug

Burning Witches online:

https://www.facebook.com/burningwitches666

https://www.instagram.com/burningwitchesofficial/