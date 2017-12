“Airbourne + Support am 31.10.2017 im Werk 2 in Leipzig!“

Headliner: Airbourne

Vorband(s): Kaiser Franz Josef und Desecrator



Ort: Werk 2, Leipzig

Datum: 31.10.2017

Kosten: 41,95 € VVK

Genre: Hard Rock, Rock

Veranstalter: In Move (http://www.inmove.de/)

Setliste:

Airbourne:

Main Title from „Terminator 2“ Ready To Rock I’m Going To Hell For This Too Much, Too Young, Too Fast Down On You Rivalry Girls In Black Bottom Of The Well Breakin‘ Outta Hell Guitar Solo It’s All For Rock ’n‘ Roll Stand Up For Rock ’n‘ Roll Live It Up Runnin‘ Wild

Airbourne ist auf Tour und ganz Leipzig steht Kopf. Die Metropole im östlichen Teil unserer Republik meldet für die Station der Australischen Hard Rocker Sold Out! Das Werk 2 hat somit für Kurzentschlossene in der Halle A keinen Platz mehr, auf der anderen Seite ist ein großartiger Abend vorprogrammiert. Die Tour steht ganz im Zeichen ihres grandiosen letzten Langeisens Breakin‘ Outta Hell, das ein Jahr nach Veröffentlichung noch mal ordentlich abgefeiert werden muss. Im Vorprogramm agieren in Leipzig Kaiser Franz Josef und Desecrator, Letztere fungieren als Opener.

Schon bei Desecrator ist die Halle gut gefüllt. Die Jungs stammen, wie der Headliner ebenfalls, aus Down Under und bilden den härtesten Part der Tour mit ihrem Thrash Metal, den man unbedingt mal angetestet haben muss. Im Gepäck ihr neues Album To The Gallows, welches gerade Release gefeiert hat und über Violent Creek Records um den Globus gejagt wird. Eine runde Show macht Lust auf einen rockigen Abend, wo man, wenn man eben harte Riffs ebenfalls mag, gleich zu Beginn was zum Headbangen serviert bekommt.

Im Anschluss agieren die Österreicher Kaiser Franz Josef als Specialact. Die Rocker aus der Hauptstadt Wien haben bereits einen ganz guten Status in der Szene erlangt und zeigen dieses in Leipzig. Der Auftritt geht von der ersten Sekunde Hand in Hand – eingespielt und zielstrebig bringen sie ihre Stücke an den Mann bzw. die Frau. Wie man den Bildern auf ihrer Facebook Seite entnehmen darf, wurden sie ebenfalls bei den anderen Shows stark von den Besuchern supportet. Die Welten zwischen Kaiser Franz Josef und Airbourne bleiben trotzdem erheblich. Unsere jungen Nachbarn darf man aber nicht unterschätzen. Wer mehr über die Gruppe erfahren möchte, kann es direkt hier im Interview mit Frontmann Sham.

Last Not Least der Grund, warum heute das Werk 2 bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Die vier Männer aus Warrnambool um Sänger und Gitarristen Joel O’Keeffe genießen nach AC/DC das größte Ansehen in ihrer Heimat und feiern zudem in ganz Europa sowie Nord/Südamerika Erfolge. Vier neue Stücke von Breakin‘ Outta Hell schafften es ins Set, unter anderem der Titeltrack Breakin‘ Outta Hell und Rivalry. Der mitreißende Auftritt ist ansonsten breit aufgestellt, wie man es von Airbourne kennt. Den Anfang macht das Intro Main Title from „Terminator 2“ gefolgt von Ready To Rock und I’m Going To Hell For This. Das ist noch nicht alles, was Joel O’Keeffe anstimmt. Es folgen Down On You, Girls In Black oder It’s All For Rock ’n‘ Roll. Den Abschluss bilden Live It Up und Runnin‘ Wild. Zufriedene Gesichter an jeder Ecke – wer der ausverkauften Show beigewohnt hat, möchte diesen Abend ganz sicher nicht missen.

