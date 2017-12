Künstler: Itchy

Vorband(s): Smile And Burn

Ort: Backstage Halle, München

Datum: 30.11.2017

Kosten: 22, 70 € VVK , ausverkauft

Genre: Punk, Punk Rock, Pop Punk,

Veranstalter: südpolmusic GmbH

Link: https://www.muenchenticket.de/guide/tickets/16101/Itchy+Ausverkauft.html

Itchy…..Itchy? Ja, wer soll denn das sein? Itchy….Poopzkid? Ja, die kennt man natürlich. Ganz so groß war die persönliche Verwirrung zwar nicht, aber dennoch zuckte die Augenbraue kurz, da der Namenswechsel von Itchy Poopzkid zu eben nur Itchy mir irgendwie entgangen ist. Nach der Kontrolle, dass es sich durchaus um Itchy handelt, wurde der 30. November 2017 direkt verplant, um sich die Punkrocker innerhalb ihrer All We Know Tour anzusehen, die noch bis zum Ende des Jahres andauert. Da komme ich also noch verhältnismäßig früh in den Genuss. Der Namenswechsel geschah natürlich eigentlich viel früher, manche Sachen bekommt man aber nicht immer mit: Nach 15 Jahren als Itchy Poopzkid hat man sich also entschieden, das zweite Wort, der damaligen Jugend geschuldet, fallen zu lassen. Passend durchaus, schließlich zeigt sich die neue Platte, welche im Juli dieses Jahres erschien, All We Know recht erwachsen, auch wenn dabei der Charme der Band natürlich nicht verloren geht. Doch funkt dieser auch noch live?

Das Konzert in der Backstage Halle in München war bereits vor Start ausverkauft – nicht wirklich überraschend, schließlich ist die „Halle“ doch ein recht kleiner Raum, aber umso besser geeignet für Pop Punk Wahnsinn, wie das letzte Konzert von Neck Deep im eben selben Venue bereits gezeigt hat. Heute gibt es allerdings keinen britischen Pop-Punk, sondern Heimatsgut. Itchy sind natürlich in der Szene bekannt, beliebt und immer gerne gesehen und diese Vorfreude ist beim wartenden Publikum durchaus bereits vor dem Eingang spürbar, auch wenn die Gemüter natürlich noch alle recht entspannt sind. Recht entspannt ist übrigens für den gesamten Abend ein gutes Stichwort, schließlich ist es genau das, was Itchy am Ende ausmacht, aber dazu später mehr, denn zunächst leiten Smile And Burn den Abend ein.

Smile And Burn – das letzte Mal gesehen auf dem Summer Breeze als die erste Band des Festivals, nun in sehr viel kleinerer Variante. Die Punkrock Gruppe, welche natürlich auch aus dem eigenen Lande kommt, existiert eigentlich schon länger, als so mancher wohl denken würde. Sie sind seit einigen Monaten fast überall anzutreffen, selbst wenn man sie nicht aktiv aufsucht. Als Support für Itchy oder auch später im Jahr als Support von Heisskalt – Smile and Burn eignen sich vom Stil und Charakter her perfekt als Opener für eben diese genannten Bands, hätten aber auch durchaus das Zeug selbst eine kleine Headliner Show zu geben – und ja, das werden sie tun, nämlich mit der Get Better Get Worse Tour, die 2018 durch die Städte zieht. Aber erst mal geht es um das Hier und Jetzt und das kann sich sehen lassen. Smile And Burn scheinen wie die Definition des Punkrocks und das Publikum wirkt durchaus vertraut mit der Gruppe. Man merkt ebenso, dass sich hier zwei Bands gefunden haben, die sich wunderbar verstehen, weil sie ähnlich ticken und sich selbst nicht immer 100 % ernst nehmen. Smile And Burn besitzen auf jeden Fall das Potenzial in ein paar Jahren eine ähnlich wichtige Position im deutschen Punkrock einzunehmen wie ihre Kollegen.

Wenn man schon von ihnen spricht: Mit dem Album All We Know und den Namenswechsel zu Itchy haben eben diese ganz klar eine neue Ära eingeleitet – so zeigt sich das Album sehr erwachsen, facettenreich und dennoch in reinster Itchy Manier, wie man es kennt und liebt. Live gestaltet sich das auch so: Das Publikum liebt sie, sie lieben das Publikum und ab dem ersten Moment steht eigentlich keiner mehr ruhig auf dem Boden – Punk Shows sind ja bekannt für ihre Energie, atemberaubende Pits und mehr als genügend nervige Crowdsurfer. All diese Aspekte schaffen Itchy natürlich auch, ohne sich wirklich anstrengen zu müssen. Übrigens bedeutet ein etwas reiferer Sound auf der neuen Platte nicht, dass Itchy plötzlich ernst auf der Bühne geworden sind. Nein, sie sind noch immer am witzeln, liebenswert und scheinen sich nicht wirklich dabei um Status oder Hypes zu kümmern. Es ist eben diese Entspannung auf der Bühne und die Nähe zu den Fans, die Itchy so sehenswert macht.

Eine Band, die diese Präsenz wohl auch nicht ändern würde, wenn sie vor 1000 Leuten oder gar noch mehr spielen würden. Klassiker wie Why Still Bother oder auch Dancing in The Sun dürfen dabei natürlich nicht fehlen, aber auch genügend Songs aus dem neuen Album wie Nothing und The Sea werden live und mit vor allem viel Energie präsentiert. Zwischendurch überzeugt Max noch mit seinen Schlagzeugkünsten und wer sich bei dem Gehüpfe nicht mit Freude in den Pit bewegt, wird dennoch irgendwie sonst zur Bewegung gebracht. Die Zugabe, welche ja eigentlich schon für jeden klar war, fällt dabei auch noch einmal ordentlich lang aus – eine Tatsache, die wohl keinen stört! Itchy liefern ab und zeigen, dass sie auch nach 15 Jahren noch immer dasselbe Gefühl auslösen können, für welches die Fans sie lieben. Eine Band, die man einfach immer wieder gerne sieht.

Kommentare

Kommentare