Die Melancholic Progressive Metaller AMORPHIS werden ihr dreizehntes Studioalbum, das auf den Namen »Queen Of Time« hört, am 18. Mai via Nuclear Blast von der Leine lassen. Passend dazu gibt es heute die erste Single zu hören.

Hört Euch den Opener ‚The Bee‘ mit hier an:

Gitarrist Esa kommentiert:

„Der Song ist ein kraftvoller Opener und bietet einen guten Vorgeschmack auf das gesamte Album. Man kann auch bereits einige neue Elemente, wie die Chöre und Orchester-Arrangements, heraushören.“

Sänger Tomi ergänzt:

„Die Inspirationsquelle für die Lyrics ist offensichtlich eine Biene, allerdings in metaphorischer Form. Die kleinsten Dinge können manchmal die wichtigsten sein: So lässt eine Biene beispielsweise Leben entstehen. Wenn wir aber alle Bienen vernichten würden, würde das Leben hier auf der Erde ein Ende nehmen. Die Biene ist aber natürlich auch ein wunderschönes Tier, weshalb sie auf dem Albumcover zu finden ist. Der Track an sich ist recht progressiv und ich bin mir sicher, dass er einige Fans auf positive Art und Weise überraschen wird. Wir lieben den Song jedenfalls!“

Des Weiteren kann das Album ab sofort in diversen Formaten vorbestellt werden: http://nuclearblast.com/amorphis-queenoftime

Bestellt digital vor, um ‚The Bee‘ sofort zu erhalten oder streamt den Track: http://nblast.de/AmorphisTheBee

Sichert Euch das Album schon jetzt via Topsify:

https://tools.topsify.com/follow/6834/pre-save-queen-of-time-by-amorphis

Hört Euch ‚The Bee‘ in der NB Novelties Playlist an: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

»Queen Of Time« – Tracklist:

01. The Bee

02. Message In The Amber

03. Daughter Of Hate

04. The Golden Elk

05. Wrong Direction

06. Heart Of The Giant

07. We Accursed

08. Grain Of Sand

09. Amongst Stars

10. Pyres On The Coast

Bonustracks (nur DIGI, 2LP und MAILORDER EDITION)

11. As Mountains Crumble

12. Brother And Sister

Produzent der Platte war, wie auch schon bei ihrem Vorgänger, Jens Bogren (OPETH, AMON AMARTH, KREATOR u.v.m.). Das Cover-Artwork, das erneut vom französischen Künstler Jean „Valnoir“ Simoulin von Metastazis entworfen wurde, fängt das Gefühl der Texte und der Musik ein.

Esa kommentiert: „Ich denke, dass »Queen Of Time« für uns alle eine große Überraschung geworden ist. Während der Proben und der Vorproduktion hatten wir keine Ahnung, welch gigantisches Soundlandschaft Jens bereits im Kopf hatte. Es stellt eine sehr natürliche Fortsetzung von »Under The Red Cloud« dar – aber auf Steroiden. Die Songs sind aggressiver, dynamischer, harmonischer und enthalten mehr Orchester-Arrangements. Das Ergebnis ist AMORPHIS in einer Form, wie man uns noch nie zuvor gehört hat! Zusammenfassend kann man sagen, dass die Arbeit mit Jens rundum gut gelaufen ist. Als Mensch ist er uns sehr ähnlich – wir teilen denselben komischen Humor und wir arbeiten alle gerne hart.“

Mit Pekka Kainulainens (Texter) Worten ist das lyrische Thema universell: „Kulturen erheben sich, gedeihen und werden zerstört. Die Geschichte des Menschen ist die Geschichte des Suchens, Findens und Vergessens. Ein einziger Funke kann die Welt in Brand stecken, eine einzelne Idee kann eine neue Kultur entstehen lassen. Die Größten können in Bedeutungslosigkeit versinken, die Kleinsten können die Kraft für Veränderung aufbringen. Die Texte auf diesem Album sind entfernte Echos uralter Waldvölker aus einer Zeit, in der Bedeutungen von kosmischen Kräfte, die auch über Leben und Tod bestimmen, gelenkt wurden. Wenn die Verbindung verloren ging, suchten sie nach einer neuen Wissensquelle, orientierten sich neu und ein neues Zeitalter begann.“

—

AMORPHIS live:

12.05. N Kopervik – Karmoygeddon Metal Festival

08.06. FIN Hyvinkää – Rockfest

09.06. FIN Tampere – South Park Festival

13.06. J Tokyo – Shibuya Club Quattro

14.06. J Osaka – Umeda Club Quattro

21. – 23.06. D St. Goarshausen – RockFels

24.06. F Clisson – Hellfest

05. – 07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

06.07. FIN Lohja – Rantajamit

12. – 14.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

12. – 15.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

14.07. FIN Joensuu – Ilosaarirock

20.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

27.07. FIN Kuopio – RockCock

28.07. FIN Oulu – Qstock

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

08. – 11.08. E Villena – Leyendas del Rock

10.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

w/ DARK TRANQUILLITY, MOONSPELL, OMNIUM GATHERUM

07.09. USA New York, NY – Gramercy Theatre

08.09. CDN Montréal, QC – Théâtre Corona

09.09. CDN Québec City, QC – Impérial de Québec

10.09. CDN Toronto, ON – The Opera House

11.09. USA Ft. Wayne, IN – Piere’s Entertainment Center

12.09. USA Detroit, MI – Harpos Concert Theatre

13.09. USA Joliet, IL – The Forge

14.09. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

15.09. CDN Winnipeg, MB – The Park Theatre

17.09. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

18.09. CDN Calgary, AB – Dickens

19.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

20.09. USA Seattle, WA – El Corazon

22.09. USA Berkeley, CA – UC Theatre

23.09. USA Anaheim, CA – City National Grove

24.09. USA West Hollywood, CA – Whiskey a Go Go

25.09. USA San Diego, CA – Brick by Brick

26.09. USA Phoenix, AZ – The Pressroom

27.09. USA Las Vegas, NV – House of Blues

28.09. USA Salt Lake City, UT – Liquid Joe’s

29.09. USA Denver, CO – Herman’s Hideaway

01.10. USA Dallas, TX – Trees

02.10. USA San Antonio, TX – The Rock Box

03.10. USA Houston, TX – Scout Bar

05.10. USA Tampa, FL – The Orpheum

06.10. USA Lake Park, FL – Kelsey Theater

07.10. USA Atlanta, GA – Masquerade

09.10. USA Louisville, KY – Diamond Pub & Billiards

10.10. USA Durham, NC – Motorco Music Hall

11.10. USA Baltimore, MD – Soundstage

12.10. USA Philadelphia, PA – Trocadero Theatre

14.10. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

Kommentare

