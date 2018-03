Direkt vor Beginn ihrer UK-Headlinetour präsentieren die schweizer Senkrechtstarter CELLAR DARLING ihre eigene Interpretation eines QUEEN-Klassikern. Zu ‚The Prophet’s Song‘ liefert das Trio nun ein cooles Musikvideo und erstmals wird der Song auch auf allen digitalen Plattformen zum Streaming oder Download bereitstehen.

„Pünktlich zum Start unserer UK-Headlinetour haben wir beschlossen, unser Cover des legendären QUEEN-Tracks ‚The Prophet’s Song‘ zu präsentieren, das ein (hoffentlich) würdiges Tribut an die unglaubliche Rocklegende von Großbritannien ist. Macht euch bereit für einen epischen und mysteriösen Klang!

🎶 Den gibt’s bei Spotify: http://spoti.fi/2py9ypL

🎶 …und Apple Music: https://apple.co/2FW8BSd

http://nblast.de/CDTheProphetsSong

Wir haben gut gelacht, als wir das Video gedreht haben! Dank ein bisschen Technik könnt Ihr nun durch unsere Augen erleben, was wir sehen – mit all der Magie und Pracht. Merlin und Ivo zappen sich aber etwas rein und raus aus der Realität – vermutlich sind sie dabei in Paralleluniversen gelandet und haben Inspiration für unser nächstes Album gesucht..:

Wir können es nicht erwarten, den Song für euch in ein paar Tagen auf der ersten UK-Tour spielen zu können!

CELLAR DARLING

+ DIAMOND BLACK (*)

31.03. IRL Dublin – On The Rox (http://bit.ly/2ojbW24)

01.04. UK Glasgow – Audio * (http://bit.ly/2s4x40Y)

03.04. UK Manchester – Rebellion * (http://bit.ly/2GVITKe)

05.04. UK London – Boston Music Rooms * (http://bit.ly/2EKo5F0)

Das schöne Artwork (siehe oben) wurde von der hochtalentierten Celtic Botan aus Brasilien designt! Wir laden sie definitiv auf einen Caipirinha oder zwei ein, wenn wir im Mai dort spielen! Hier könnt Ihr ihre weiteren Artworks sehen: http://instagram.com/celticbotan!

Kommt vorbei und sagt hallo auf der Tour!“

– Anna, Ivo & Merlin

Alle Fans der New Wave Of Folk Rock können die Band außerdem dieses Jahr auf diesen Festivals abfangen sowie in Lateinamerika mit THERION oder bei den ersten Japan-Shows:

07.04. B Bomal-Sur-Ourthe – Durbuy Rock

28.04. I Marcallo con Casone (NI) – Insubria Festival (w/ SICK N‘ BEAUTIFUL)

05.05. A Trofaiach – Feel the Noise Festival

w/ THERION

11.05. BR Belo Horizonte – Music Hall

12.05. BR Rio de Janeiro – Teatro Rival

13.05. BR São Paulo – Carioca Club

26.05. I Mantua – Milady Metal Fest

15.06. F Brétigny-Sur-Orge – Download Festival

05. – 07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

11.08. D Höchstadt/Aisch – Schlosshof Festival

25.08. J Tokyo – Cyclone

26.08. J Tokyo – Cyclone

27.08. J Nagoya – 3Star Imaike

28.08. J Osaka – FanJ Twice

06.09. USA Atlanta, GA – ProgPower USA

Sollten Euch die letzten Musikvideos durch die Lappen gegangen sein, könnt Ihr das hier nachholen:

‚Avalanche‚: https://youtu.be/NWMiBj0yDJg

‚Black Moon‘: https://youtu.be/r-5ZkRL-EV0

‚The Hermit‚: https://www.youtube.com/watch?v=rYYMFu1vuO0

‚Rebels‘: https://youtu.be/t6KEA-Oiup0

‚Six Days‘: https://youtu.be/jiHt3qR4gzM

Schaut vorbei auf www.cellardarling.com/shows für weitere Infos!

»This Is The Sound« ist nun in vielen verschiedenen Editionen hier in unserem Shop verfügbar – sichert euch die CD, Doppelvinyl oder das limitierte Digibook mit 3 Bonustracks und alternativem Coverartwork und 32-seitigem Booklet:

http://nblast.de/CDThisIsTheSoundNB

