Ana: die Symphonic-Metal-Band präsentiert ihre Single „Moth“

Ana ist eine von Frauen geführte Symphonic-Metal-Band aus Melbourne (Australien). Ihr Sound ist spannend, geheimnisvoll und gefühlvoll. Sie haben gerade ihr neues Musikvideo und die Single mit dem Titel Moth veröffentlicht. Dies ist die erste Single und das erste Musikvideo aus ihrer EP The Art of Letting Go, die im März über Eclipse Records erscheinen ist. Das Album wurde von Josh Mak & Anna Khristenko produziert, von Chris Themelco in den Monolith Studios aufgenommen und gemischt und von Thomas ‚Plec‘ Johansson im Panic Zimmer Studio gemastert. Das Musikvideo wurde von Aaron Mak inszeniert und kann hier angesehen werden: