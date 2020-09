Awake The Dreamer: veröffentlichen Musikvideo zu ‚Lunar‘ vom Debütalbum »Damaged Souls«

Das schwedische Metal Quintett Awake The Dreamer veröffentlichte das Musikvideo zu Lunar von ihrem Debütalbum Damaged Souls.

Schaut euch das Musikvideo zu Lunar jetzt an:

Streamt, kauft Damaged Souls hier: https://AwakeTheDreamer.lnk.to/DamagedSouls

„AWAKE THE DREAMER stellen selbstbewusst heraus, dass ihnen ein Platz in der zweiten Reihe nicht genügt. Die Schweden sind darauf aus, eigene Akzente zu setzen und den modernen Heavy-Core-Crossover mit frischen Ideen zu bereichern. Obwohl der Hart-Zart-Mix und die gebotenen Zutaten grundsätzlich bekannt sind: Die von den Skandinaviern ins Feld geführten Lösungsmuster funktionieren, überzeugen und begeistern. Mehr kann sich eine Band für ihren Einstand nicht wünschen. AWAKE THE DREAMER trumpfen groß auf und werden weiter von sich reden machen. Tipp!” – Legacy

„Mit „Damaged Souls“ liefern AWAKE THE DREAMER ein Debutalbum, das der musikalischen Raffinesse von Bands wie ARCHITECTS oder ADEPT in Nichts nachsteht und sie mit ihrem individuellen Stil vollends im europäischen Metalcore etabliert.“ – Fuze

Mehr von Damaged Souls!

Schaut euch das Musikvideo zu Far Away hier an:

Schaut euch das Musikvideo zu Atmosphere (feat. Ryo Kinoshita) hier an: https://youtu.be/kbK4K157ztk

Schaut euch das Musikvideo zu Your Mind hier an: https://youtu.be/YCpUaTdN000

Damaged Souls tracklist:

01. Damaged Souls

02. Atmosphere (feat. Ryo Kinoshita)

03. Far Away

04. Believe

05. Blood Red Fists

06. Lunar

07. Your Mind

08. Liberation

09. Vigilant (feat. Robert Ljung)

10. Negative Filters

Die als Thronerben der Skandinavischen Melodic Metalcore/Post-Hardcore Bands Adept und In Flames angepriesenen Jungs von Awake The Dreamer aus Stockholm, Schweden, sind diesen Sommer stärker zurück denn je!

2018 sind Awake The Dreamer auf einigen auserlesenen Festivals in Deutschland, Österreich und Schweden aufgetreten und haben auch ein paar Shows als Support der Post-Hardcore Helden Adept, zusammen mit den japanischen Metalcore Überfliegern von Crystal Lake in Deutschland und der Schweiz gespielt. Im August waren die Stockholmer auch bei exklusiven Shows in Schweden und Norwegen als Opener der australischen Tech-Metalcore Legenden von Northlane dabei, bevor sie nach Japan in Tokyo zu einem exklusiven Auftritt auf dem True North Festival reisten.

Obwohl die Band ihr Debütalbum noch nicht veröffentlicht hat, haben sie schon viele Touren in aller Welt gespielt, einschließlich Großbritannien, Europa, Japan und vor kurzem auch in China.

Sänger Max Andrén sagt: “Ich bin wirklich von all der Unterstützung die wir schon erhalten haben überwältigt. Sowohl von Leuten mit denen wir gearbeitet haben, als auch von Fans überall auf der Welt. Die letzten zwei Jahre waren großartig, aber das ist erst der Anfang und wir können es nicht erwarten, unsere neuen Songs mit euch allen da draußen zu teilen.”

Awake The Dreamer sind:

Max Andrén | Gesang

Benjamin Turesson | Bass / Gesang

Alexander Backman | Gitarre

Oscar Järn | Gitarre

Fabian Fagerberg | Schlagzeug

Mehr Info:

https://awakethedreamerofficial.com

https://www.facebook.com/awakethedreamerband

https://www.instagram.com/awakethedreamer

https://twitter.com/atdbandswe