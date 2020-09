Scumbag Millionaire: Neue Single und Musikvideo „Desperado“ veröffentlicht

Nachdem sie mit ihrem stinkenden schwarz-goldenen Chevy-Van durch ganz Europa getourt waren, auf allen Punkrock-Veranstaltungsorten/Festivals gespielt und alle Biere getrunken hatten (eine ganze Palette nach der anderen. Es ist einfach, wenn man den Trick kennt!), begaben sich die schwedischen Action-Punks Scumbag Millionaire mit Produzent Tomas Skogsberg ins Sunlight Studio, um ihr zweites Album aufzunehmen: Poor And Infamous.

Gitarrist Max L „Rose“ sagt über das Video

”In this video we traveled back in time. To a time when Hisingen was a calm place except for three gringos raising hell. Trying to avoid the local sheriff and the bounty hunters.”

Scumbag Millionaire ist eine Erweiterung der klassischen Scandirock-Szene, die ihre Blütezeit in den späten 90er Jahren mit Bands wie The Hellacopters und Turbonegro hatte. Da sich die Leute nach neuen Scandirock-Acts sehnen, sind Scumbag Millionaire mehr als glücklich, dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben und im Jahr 2020 stolz die Scandirock-Flagge zu hissen.

Am 25.09.2020 wird das zweite Album von Scumbag Millionaire veröffentlicht: Poor And Infamous. Der Nachfolger des Debütalbums Speed (2018) wurde im legendären Sunlight Studio in Stockholm aufgenommen, von Tomas Skogsberg (Backyard Babies, The Hellacopters, Peter Pan Speedrock) produziert und von Frida Claeson Johansson im Svenska Grammofonstudion gemastert.

“Recording with different producers and engineers on different projects has always really helped us develop. Tomas has produced some of our all-time favourite albums and working with him is something we’ve been talking about for a long time. It was an amazing experience working with him and listening to all his stories from the past.” – Adde

Im Jahr 2018 unterschrieb Scumbag Millionaire einen Plattenvertrag beim niederländischen Label Suburban Records, das im selben Jahr sein Debütalbum Speed veröffentlichte. Zur Unterstützung des Albums spielte die Band auf den bedeutendsten Punk/Rock-Festivals Europas, darunter Deichbrand (DE), Dicky Woodstock (NL), Flanders Chopper Bash (BE) und HVNK PNKRCK (FI), und supportete Bands wie Michael Monroe, Hardcore Superstar, Nashville Pussy, Hank Von Hell, The Good The Bad & The Zugly und Zeke.

Mit ihrer unschlagbaren Live-Energie, ihren trashigen, aber stilvollen Musikvideos und ihrer beeindruckenden Liste von Vinyl-Veröffentlichungen, die so gut aussehen wie sie klingen, setzten diese schwedischen Jungs die Messlatte hoch und hissten die Flagge für Scandirock im Jahr 2020.

Scumbag Millionaire

Poor And Infamous

Label/Vertrieb: Suburban Records / Membran (The Orchard)

VÖ: 25.09.2020

Poor And Infamous wird als Digipak-CD und auf schwarzem oder transparentem magentafarbenem Vinyl in einer matten Hülle mit Silberfoliendruck erhältlich sein.

1. Demi-God

2. Inferno

3. Ain’t No Doubt

4. You Had It Coming – feat. Jennifer Israelsson (Hot Breath) and Elin Larsson (Blues Pills)

5. Chasing Dawn

6. Put A Price On My Soul

7. Desperado

8. Subterranean Twist

9. Highway Blues

10. Trouble City

11. Dead Man’s Hand

12. One For The Road

Scumbag Millionaire is:

Max Fiasko – Vocals & Guitar

Max L Rose – Guitar

Dennis – Bass Guitar

Adde – Drums