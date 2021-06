Axel Rudi Pell veröffentlicht heute mit There’s Only One Way To Rock eine neue Digital-Single und Lyric Video. Der Song stammt vom kommenden Coveralbum Diamonds Unlocked II.

Axel Rudi Pell: „Einer meiner liebsten Sammy Hagar Songs, wild und voller Energie! Ich mag auch die Live Version von Van Halen, aber natürlich will ich mich nicht mit Eddie van Halen vergleichen weil es gibt nur einen Eddie van Halen! R.I.P.!“