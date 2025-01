Bark: kündigen neues Album „The Time Has Come“ an und veröffentlichen daraus Single „Negativist“

Belgiens wildeste Metal-Band Bark kehrt mit ihrem mit Spannung erwarteten fünften Studioalbum The Time Has Come, das am 25. April 2025 veröffentlicht wird, ins Rampenlicht zurück. Dies ist die zweite Zusammenarbeit der Band mit dem renommierten französischen Metal-Label Listenable Records und festigt ihre Präsenz in der globalen Szene.

The Time Has Come bringt Barks unerbittliche Energie und rohe Kraft auf den Punkt und liefert einen ungeschminkten Ansturm von schweren Riffs, donnernden Drums und gutturalem Gesang. Das Album zeigt die Entwicklung der Band und bleibt gleichzeitig dem unverfälschten Sound treu, der ihnen eine treue Anhängerschaft eingebracht hat. Mit einer Mischung aus rasanten Hymnen und dunklen, groovigen Tracks festigt The Time Has Come Barks Ruf als eine der stärksten europäischen Kräfte im modernen Metal.

„This album is a statement“, sagt Sänger Ron Bruynseels. „We’ve poured all our passion into these songs. It’s about living the moment, confronting challenges head-on. We are telling stories that resonate with the listener because we have lived them first hand. We’re excited to unleash this beast with Listenable Records by our side again.“

Aufgenommen in ihrem eigenen Studio Jurassic Recordings, unter der Leitung von Gitarrist Martin Furia (Produzent von Destruction, Nervosa, Toxik, Chemicide…), bietet das Album eine Produktion, die Barks charakteristischen Sound verstärkt, während sie ihre klanglichen Grenzen noch weiter verschieben, um ihr bisher brutalstes Album zu erreichen.

Die Debütsingle Negativist, die am 12. Februar 2025 erscheint, bietet einen Einblick in die vielfältige und doch zusammenhängende Reise, die den Hörer erwartet.

Die Band beschreibt es als „Ein brutales, rasantes Plädoyer dafür, keine bescheuerten Ausreden mehr zu suchen, keine Lügen mehr zu leben und den Spiegel als deinen Freund zu betrachten.“ Bark verstehen die Definition von Tiefpunkt, weil sie durch die Hand des Teufels gelebt haben. Extreme Situationen verlangen nach extremen Handlungen. Dieser Song ist eine Reflexion dieser Mentalität.

The Time Has Come Tracklist:

1. Negativist

2. Shaman

3. Dodge the Bullet

4. On No One’s Word

5. Whisky Rivers

6. Faceless

7. Wanted Man

8. Seven

9. Wildheart

10. Lord Of The Skies

11. Wrath Unchained

12. The Curse From Above

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

BARK werden kurz nach der Veröffentlichung auf Tour gehen und ihre explosiven Live-Auftritte den Fans in ganz Europa präsentieren.

The Great Belgian Trendkill Tour 2025

28.02. Sedel – Luzern

01.03. jubez – Karlsruhe

02.03. Backstage – München

03.03. MusicClub Blue Bird – Praag

04.03. Beatpol – Dresden

05.03. cassiopeia – Berlijn

06.03. Havengeluid – Hamburg

07.03. VEGA – Kopenhagen

08.03. Vera – Groningen

30.04. 30 Years Kid’s, Antwerp

31.05. Skallyfest, Halle

10.08. Alcatraz Metal Festival, Kortrijk

Diskografie:

Bark EP (Eigenproduktion – 2015)

Voice Of Dog (Sideburn – 2016)

Like Humans Do (Sound of the Hound Records – 2017)

Written In Stone (Sound of the Hound Records – 2020)

Rambler Of Aeons (Listenable – 2022)

The Time Has Come (Listenable – 2025)

Bark Besetzung:

Ron Bruynseels – Gesang

Martin Furia – Gitarre

Toon Huet – Gitarre

Jorn Van der Straeten – Bass

Ward Van der Straeten – Schlagzeug

Bark online:

https://www.facebook.com/bark666

https://www.instagram.com/barkantwerp/