Belphegor: veröffentlichen Video zur neuen Single „Virtus Asinaria – Prayer“

Die teuflische Death-Metal-Schwadron Belphegor hat ein atmosphärisches Video zu ihrer brandneuen Single Virtus Asinaria – Prayer veröffentlicht, der zweiten Single aus ihrem kommenden zwölften Album The Devils, das am 24. Juni über Nuclear Blast Records erscheint. Virtus Asinaria – Prayer hat Tempowechsel mit einem nachhaltigeren und dennoch inhärent düsteren Ansatz, der den Hörer langsam mit betörenden Melodien und zeremoniellen Gesängen, die auf das bevorstehende Unheil hinweisen, in die Tiefe lockt. Das Video zum Song wurde teilweise auf der malerischen und berüchtigten Neudegg Alm in Abtenau, Österreich, gedreht und kann unten angesehen werden.

Helmuth erklärt:

„Unser neues Video für den Track Virtus Asinaria – Prayer verbindet Belphegors bizarre Live-Prozession mit einem intimen Ritual aus Schwefel, Leidenschaft und Blut. Denn er soll auferstehen, der ketzerische Ziegenbock aus Fleisch und Lust! Er steht für das, wofür Belphegor schon immer stand: Freiheit und die ewige geistige & körperliche Manifestation der fleischlichen Sünde auf dieser verrotteten Welt!“ In Musik, Helmuth

Hört euch Virtus Asinaria – Prayer hier an: https://belphegor.bfan.link/virtus-asinaria-prayer

Das Album The Devils vorbestellen oder vormerken: https://belphegor.bfan.link/the-devils

Die Tracklist von Devils findet ihr hier:

Verfügbare Formate:

Digitales Album

CD Digipak

Kassette

LP

– Schwarz

– Weiß/Schwarz/Klar-gesprenkelt (limitiert auf 300)

– Blau / Weiß / Schwarz-marmoriert (limitiert auf 300)

– Transparent-Rot / Schwarz marmoriert (limitiert auf 300)

– Transparent-Orange / Braun-marmoriert (limitiert auf 300)

– Weinrot (limitiert auf 1200)

– Bronze (limitiert auf 1200

Mit The Devils veröffentlichen die Black-/Death Metal Titanen Belphegor ihr 12. Studioalbum, das sich als eine der stärksten und aufwändigsten Platten in der Karriere der Gruppe erweist. Abgemischt und gemastert in den renommierten Fascination Street Studios von Jens Bogren (Kreator, Dimmu Borgir, At The Gates), klingt The Devils absolut erdrückend und dynamisch und treibt die immense Vielfalt der acht Tracks klanglich zu neuen Höhen.

Die Leadsingle Totentanz – Dance Macabre vereint deutsche, lateinische und englische Texte und ist mit ihrem wahnsinnigen Trommelfeuer aus Blastbeats, boshaften Texten und düsteren Gitarrenmelodien so wild wie nur möglich. „Glorifizierung des Teufels“ und Virtus Asinaria – Prayer bieten epische, mittelschnelle Grandezza, gesungene Vocals und Chöre, die der stilistischen Palette neue Schattierungen von Schwarz hinzufügen. Der Titeltrack oder Damnation – Höllensturz erweisen sich als komplexere Stücke, die Stimmungen und Tempi mit Leichtigkeit wechseln und Belphegors blasphemischen Ansturm mit faszinierenden Wendungen erweitern. Abgerundet wird The Devils durch das beeindruckende Artwork von Seth Siro Anton, das die vierte Zusammenarbeit der Band mit einem der produktivsten Designer des Metal darstellt. Letztendlich ist The Devils ein Album, das musikalisch auf Belphegors Trademark-Sound aufbaut, im Wesentlichen eine Kombination aus traditionellem Death- und Black Metal, tief verwurzelt in den 90er-Jahren, und dennoch mit komplexen Kompositionen und detaillierten Arrangements aufwartet, die ihre herausragende Position im internationalen Extrem Metal-Zirkus unterstreichen. Belphegor sind als unermüdlich tourende Band bekannt und präsentierten einige der neuen Songs während einer Europatournee mit I Am Morbid, bevor sie derzeit mit Krisiun in Südamerika unterwegs sind und eine intensive Festivalsaison mit Wacken Open Air, Bloodstock, Sweden Rock Motocultor, Mexican Metal Fest und vielen mehr absolvieren.

