Krisiun: kündigen neues Studioalbum „Mortem Solis“ an

Die brasilianischen Könige des Death Metal Armageddon Krisiun freuen sich, ihr neues Studioalbum Mortem Solis anzukündigen, das am 29. Juli 2022 über Century Media Records erscheinen wird.

Mit Vorfreude auf die Veröffentlichung des neuen Albums wurde am 27. Mai ein neuer Track mit dem Titel Serpent Messiah als erste Single herausgebracht. Hierzu existiert auch ein kraftvolles Video, das unter der Regie von Estevam Romera entstanden ist.

Für das 12. Album der Gruppe nahm das Trio – die Brüder Alex Camargo (Bass/Gesang), Max Kolesne (Schlagzeug) und Moyses Kolesne (Gitarre) – ihr neues Material vor Ort im Family Mob Studio (Ratos De Porão, Crypta) in São Paulo, Brasilien, auf und mischte/masterte mit Mark Lewis (Kataklysm, Deicide, The Black Dahlia Murder, etc.) in Nashville, Tennessee. Das Artwork von Mortem Solis entwarf Marcelo Vasco (Slayer, Venom, Dark Funeral).

Die Trackliste zu Mortem Solis findet ihr hier:

Mortem Solis – lateinisch für „Tod der Sonne“ – wird als limitiertes Digipak (mit dem exklusiven Bonustrack Death Of The Sun), als Digitales Album und als LP auf 180g Vinyl in folgenden Varianten erhältlich sein:

– Schwarze LP – unlimitiert

– Transparent Orange LP – limitiert auf 300x Exemplare über CM Distro & Webshop Europe

– Clear LP – limitiert auf 300 Exemplare über EMP

– Goldene LP – limitiert auf 300 Exemplare über Nuclear Blast

Der Vorverkauf für Krisiuns Album Mortem Solis hat bereits begonnen: https://krisiun.lnk.to/MortemSolisID

Derzeit auf einer ausgedehnten Tour durch Südamerika, haben Krisiun bereits angekündigt, für einige ausgewählte Festivalauftritte im Sommer nach Europa zurückzukehren und im November/Dezember 2022 als Support für die US-Death-Metaller Nile auf der Vile Nilotic Rites-Europatour zu spielen.

Hier ist eine Übersicht über alle bisher angekündigten Live-Termine von Krisiun:

Krisiun – Live 2022:

Krisiun – Südamerika Tournee mit Belphegor, NervoChaos & Crypta:

27.05.2022 Porto Alegre (Brazil) – Opinião

28.05.2022 Pomerode (Brazil) – Wox Club

29.05.2022 São Paulo (Brazil) – Carioca Clube

01.06.2022 Buenos Aires (Argentina) – Uniclub

02.06.2022 Santiago (Chile) – Blondie

03.06.2022 Lima (Peru) – CC Festiva

04.06.2022 Quito (Equador) – Ex-Teleferico

05.06.2022 Bogota (Colombia) – Ace of Spades Club

Krisiun – Lateinamerika Tournee:

08.06.2022 San Salvador (El Salvador) – Buhos

09.06.2022 Guatemala City (Guatemala) – Rock Ol Vuh

11.06.2022 Panamá City (Panamá) – Hangar 18

12.06.2022 San Jose (Costa Rica) – Peppers Club

14.06.2022 Guadalajara (Mexico) – Foro Independencia

15.06.2022 Aguascalientes (Mexico) – Rocksi

16.06.2022 Queretaro (Mexico) – Club Latino

17.06.2022 Leon (Mexico) – Cadena del Rock

18.06.2022 Morelia (Mexico) – Club de Leones

19.06.2022 Mexico City (Mexico) – HDX Circus Bar

Krisiun – Europäische Sommerfestivals:

12.-14.08.2022 Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Festival / www.alcatraz.be

18.-21.08.2022 Saint-Nolff (France) – Motocultor Festival / www.motocultor-festival.com

18.-20.08.2022 Moravsky Kumlov (Czech Republic) – Rock Castle / www.rockcastle.cz/cs

Krisiun – Europatour mit Nile und weiteren Bands:

02.11.2022 Poznań (Poland) – U Bazyla

03.11.2022 Berlin (Germany) – ORWO Haus

04.11.2022 Bochum (Germany) – Matrix / End Of Days Fest

05.11.2022 Louvain-la-Neuve (Belgium) – Mass Deathtruction Fest

06.11.2022 London (UK) – The Garage

07.11.2022 Manchester (UK) – Rebellion

08.11.2022 Glasgow (UK) – Slay

09.11.2022 Belfast (N. Ireland) – Limelight 2

10.11.2022 Dublin (Ireland) – Button Factory

11.11.2022 Coventry (UK) – HMV Empire

12.11.2022 Lille (France) – Tyrant Fest

13.11.2022 Nantes (France) – Warehouse

14.11.2022 Paris (France) – Nouveau Casino

16.11.2022 Trier (Germany) – Mergener Hof

17.11.2022 Lyon (France) – CCO

18.11.2022 Marseille (France) – Jas Rod

19.11.2022 Tarbes (France) – La Gespe

21.11.2022 Pamplona (Spain) – Totem

22.11.2022 Madrid (Spain) – Cool Stage / Story Live

23.11.2022 Porto (Portugal) – Hard Club

24.11.2022 Lisbon (Portugal) – RCA Club

25.11.2022 Sevilla (Spain) – Custom

26.11.2022 Murcia (Spain) – Garaje

27.11.2022 Barcelona (Spain) – Boveda

29.11.2022 Luzern (Switzerland) – Schuur

30.11.2022 Milan (Italy) – Slaughter Club

01.12.2022 Rome (Italy) – Largo Venue

02.12.2022 San Dona di Piave (Italy) – Revolver

03.12.2022 Ljubljana (Slovenia) – Orto Bar

04.12.2022 Wien (Austria) – Szene

05.12.2022 Munich (Germany) – Backstage

07.12.2022 Zwolle (The Netherlands) – Hedon

08.12.2022 Rotterdam (The Netherlands) – Baroeg

09.12.2022 Helmond (The Netherlands) – Cacao Fabrik

10.12.2022 Bad Oeynhausen (Germany) – Druckerei

11.12.2022 Hamburg (Germany) – Gruenspan

Viele weitere Termine sowie weitere Details zu Krisiuns Veröffentlichung von Mortem Solis werden in Kürze bekannt gegeben …

Krisiun – Line-Up:

Max Kolesne – Schlagzeug

Alex Camargo – Gesang, Bass

Moyses Kolesne – Gitarren

Krisiun online:

https://www.krisiun.com.br

https://www.facebook.com/krisiun.official

https://www.instagram.com/krisiun/