Tribulation: unterzeichnen neuen weltweiten Vertrag mit Century Media Records

Tribulation, einer der angesehensten Namen im modernen schwedischen Metal, haben ihre Partnerschaft mit ihrem langjährigen Plattenlabel Century Media Records verlängert und sind nicht nur einen neuen weltweiten Vertrag eingegangen, sondern arbeiten auch gerade an neuen Aufnahmen.

Darüber hinaus wurde Tribulations aktuelles Album Where The Gloom Becomes Sound (2021) letzte Woche mit dem schwedischen Grammis Award für das beste Rock/Metal Album ausgezeichnet. Zu den Nominierten in dieser Kategorie gehörten At The Gates, Lucifer, The Night Flight Orchestra und Nestor. Es ist der zweite schwedische Grammis in der Geschichte von Tribulation, nachdem sie den ersten Preis mit ihrem 2018er Werk Down Below gewonnen haben.

Tribulation-Gitarrist und Gründungsmitglied Adam Zaars äußert sich zu der Nachricht über die verlängerte Zusammenarbeit mit dem CM sowie zu den kommenden Veröffentlichungsplänen der Band:

„Nach dieser unfreiwilligen Auszeit, diesem globalen gesellschaftlichen und kulturellen Schluckauf, sind wir gerade dabei, auf die Bühnen zurückzukehren, und wie bereits angekündigt, haben wir bereits unser nächstes Kapitel begonnen. Im Moment haben wir ein paar neue Songs aufgenommen, die noch in diesem Jahr digital und danach so schnell wie möglich auf Wachs veröffentlicht werden. Es ist eine Tribulation, die ihr wiedererkennen werdet, aber in einem neuen Gewand mit neuen Geschmäckern und Gerüchen. Wütender, dunkler und ein bisschen zynischer. Wir haben auch langsam mit der Arbeit an unserem nächsten Album begonnen, das wir wieder mit unserem langjährigen Partner Century Media Records veröffentlichen werden, mit dem wir jetzt einen weltweiten Vertrag unterzeichnet haben. Ihr solltet uns diesen Sommer unbedingt live erleben!“

Philipp Schulte (Direktor Century Media) erklärt weiter:

„Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit Tribulation verlängern können. Band und Label haben bereits einen langen gemeinsamen Weg hinter sich. Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Jahre als weltweite Labelheimat der Band.“

Hört euch Tribulations jüngstes, 18-minütiges Werk The Dhampir (hier) an, das bisher nur in voller Länge als Bonustrack auf der Deluxe Vinyl-Version des von der Kritik hochgelobten Albums Where the Gloom Becomes Sound erhältlich war.

Tribulation – Live 2022:

28.05.2022 Hollandscheveld (The Netherlands) – Graveland Festival

03.06.2022 Gdansk (Poland) – Mystic Festival

18.06.2022 Dessel (Belgium) – Graspop Metal Meeting

23.06.2022 Clisson (France) – Hellfest

24.06.2022 Oslo (Norway) – Tons Of Tock Festival

15.07.2022 Gävle (Sweden) – Gefle Metal Festival

04.-06.08.2022 Wacken (Germany) – Wacken Open Air

06.08.2022 Bergen (Norway) – Beyond The Gates Festival

19.-21.08.2022 Las Vegas (USA) – Psycho Las Vegas

24.08.2022 Los Angeles (USA) – Catch One

25.08.2022 San Diego (USA) – Brick by Brick

02.09.2022 León City (Mexico) – Candelabrum Festival

04.09.2022 Sao Paulo (Brazil) – Setembro Negro Festival

Tribulation sind:

Johannes Andersson – Gesang, Bass

Adam Zaars – Gitarren

Joseph Tholl – Gitarristen

Oscar Leander – Schlagzeug

