Better Noise Films: veröffentlicht neuen Kinotrailer zu „The Retaliators“ – Kinostart am 14. September 2022

Better Noise Films und Better Noise Music bringen den Horror-Thriller The Retaliators am 14. September weltweit in die Kinos. In den Hauptrollen sind Michael Lombardi (FX’s Rescue Me, The Deuce), Marc Menchaca (Ozark, Black Mirror) und Joseph Gatt (Ray Donovan, Game Of Thrones, Thor) zu sehen. Hinzu kommen Gastauftritte einiger der größten Namen der Rockmusik, darunter Tommy Lee (Mötley Crüe), Ivan Moody (Five Finger Death Punch), Jacoby Shaddix (Papa Roach), Spencer Charnas (Ice Nine Kills) und viele mehr. The Retaliators erzählt die Geschichte eines aufrechten Pastors, der auf der Suche nach Antworten zum brutalen Mord an seiner Tochter auf eine dunkle und verdorbene Unterwelt stößt. Den offiziellen Kinotrailer gibt es hier:

The Retaliators enthält nicht nur mehrere Gastauftritte von Better Noise Music Acts, sondern auch die Musik der oben genannten Künstler und Bands. Der energiegeladene Original-Soundtrack zu The Retaliators wird am 16. September über Better Noise Music veröffentlicht und enthält neben den oben genannten Künstlern Musik von The HU, Bad Wolves, Asking Alexandria, Escape The Fate, Nothing More, From Ashes To New, All Good Things, Hollywood Undead, Eva Under Fire, Cory Marks, Hyro The Hero, Classless Act und Crossbone Skully. Weiterer Infos folgen in Kürze.

The Retaliators – Official Soundtrack Tracklist:

1. Papa Roach – The Ending

2. The HU – This Is Mongol

3. Eva Under Fire – Blow (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills)

4. From Ashes To New – Scars That I’m Hiding (feat. Anders Fridén of In Flames)

5. Asking Alexandria – Faded Out (feat. Within Temptation)

6. Tommy Lee – Tops (feat. Push Push)

7 . Classless Act – Classless Act (feat. Vince Neil of Motley Crue)

8. Five Finger Death Punch – Darkness Settles In

9. Nothing More – Tired Of Winning

10. Crossbone Skully – Evil World Machine

11. The HU – Wolf Totem (feat. Jacoby Shaddix)

12. Bad Wolves – If Tomorrow Never Comes (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills

13. Cory Marks – Burn It Up

14. Hyro The Hero – Who’s That Playing On The Radio? (feat. Mick Mars and Danny Worsnop)

15. Cory Marks – Blame It On The Double (feat. Tyler Connolly and Jason Hook)

16. All Good Things – For The Glory (feat. Hollywood Undead)

17. From Ashes To New – Barely Breathing

18. Motley Crue – The Retaliators Theme (21 Bullets) (feat. Ice Nine Kills, Asking Alexandria, and From Ashes To New)

Lest hier auch das Review von unserem Time For Metal Redakteur Christian D. zu The Retaliators:

For more details on The Retaliators and The Retaliators – Official Soundtrack, please visit:

Website | Facebook