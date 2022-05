Asking Alexandria: veröffentlichen neue Version von „Faded Out“

Asking Alexandria haben heute eine neue Version ihres Songs Faded Out in Zusammenarbeit mit Sharon den Adel von Within Temptation über Better Noise Music veröffentlicht. Der Song wird auch auf dem Soundtrack zum kommenden Better Noise-Film The Retaliators zu hören sein. Nachdem sie zehn Jahre lang ihre Musik getrennt voneinander aufgenommen haben, wurde neue Energie und ein großer Schaffensdrang entfacht, als die Band sich während der Quarantänezeit in Nashville wieder zusammenfand, um ihr aktuelles Album aufzunehmen. Asking Alexandria sind derzeit mit ihren Labelkollegen von Nothing More auf US-Tour unterwegs. Außerdem haben sie vor kurzem ihre EP Never Gonna Learn veröffentlicht, die nach der zweiten Single ihres gefeierten Albums See What’s On The Inside (2021) benannt ist und unter anderem einen neuen Song mit Maria Brink von In This Moment enthält. Das neue Video zu Faded Out (ft. Sharon den Adel von Within Temptation)“ wurde ebenfalls heute veröffentlicht.

Das offizielle Musikvideo, ist eine kreative Anspielung auf die beliebte Apple TV+ Serie Severance, mit Szenen, in denen Asking Alexandria und Within Temptation den Song gemeinsam performen. Ähnlich wie bei The Retaliators folgt das Video der Reise eines Mannes, der einen enormen Verlust erlitten hat, während er in einer farblosen Existenz erwacht und in ein blutiges, unmenschliches Universum hinabsteigt.



Ben Bruce freut sich über die neue Single und die Zusammenarbeit mit Sharon den Adel von Within Temptation: “Faded Out is just one of those songs with an infectious energy and groove! I remember it coming together in the studio and thinking „I can’t wait to play this live.” Fast forward a couple of months and I’m being told that Sharon of Within Temptation wants to sing on the song with us, and the level of excitement and nostalgia running through my body was immeasurable! When I was 14 or 15 years old, I waited in line at Virgin Megastore to meet Within Temptation at a signing and I handed Sharon a demo of my band. Adding Sharon’s vocals to the song and teaming up with Within Temptation is a huge honor for us and it also brings a whole new dimension to the song. I can’t wait for the fans to hear this collaboration and I can’t wait for it to be featured in The Retaliators movie!”



Sharon über die Zusammenarbeit,“We’ve been blasting metalcore playlists through our speakers to gain a bit of fresh inspiration for our side, and Asking Alexandria is amongst the top bands we have been spinning over the past years. Their songs are heavy and melodic at the same time, therefore it was a no-brainer when they asked us to join them on “Faded Out!” We are evenly honored to be a part of this amazing song and we hope everyone will love it as much as we do! Enjoy!”



Ende 2021 feierte die Band, mit der Hitsingle Alone Again aus dem aktuellen siebten Studioalbum See What’s On The Inside, ihre bis dato erste Nummer #1 im U.S. Active Rock Radio. Der Song stellte zudem den Rekord für die meisten Streams am ersten Tag und innerhalb der ersten Woche für die Band auf. See What’s On The Inside ist ein Projekt, das die Leidenschaft einer Band widerspiegelt, die sich wieder in das Musikmachen und das Zusammensein als Gruppe verliebt hat, während sie zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder alle gemeinsam im Studio waren, um ihr neues Werk aufzunehmen. Bei seiner Veröffentlichung landete das Album sowohl in den USA als auch in Großbritannien in den Top 10 Alben auf Spotify. Ihre zweite Single Never Gonna Learn erhielt bei ihrer Veröffentlichung Aufmerksamkeit von Loudwire, BraveWords und anderen, die den Song für seine unmittelbare Eingängigkeit lobten und ihn zu einem Favoriten erklärten.