Beyond The Circles: veröffentlichen ihre neue Single „Thron“

Die deutsche Metalcore-Band Beyond The Circles veröffentlicht ihre neue Single Thron. Mit kraftvollen Gitarrenriffs und eindrucksvollen Breakdowns nimmt der Track den Hörer mit auf eine epische Reise durch ein Reich voller Feen und Drachen, in dem Oberon, der König, um den Thron kämpft. Die Texte, die mit dunklen, aber hoffnungsvollen Bildern spielen, erzählen von einem neuen Zeitalter, das nach einem langen, bitteren Kampf anbricht.

Die Band bleibt ihrem unverwechselbaren Stil treu, der Schwere und Melodie vereint und so die Geschichte von Thron musikalisch eindrucksvoll umsetzt. Mit Thron beweisen Beyond The Circles erneut, dass sie zu den spannendsten Acts der deutschen Metalcore-Szene gehören. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.