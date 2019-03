BitchHammer: Album „Offenders Of The Faith“ erscheint am 26.04.2019

BitchHammer: Album „Offenders Of The Faith“ erscheint am 26.04.2019

Am 26. April 2019 wird das neue Album Offenders Of The Faith der deutschen Thrash Metal Band BitchHammer via Iron Shield Records auf CD erscheinen.

BitchHammer sind »Leipzig’s finest« in Sachen Black/Thrash Metal. Bewaffnet mit großem Enthusiasmus, einer Menge Herzblut und einer dicken Klischeekeule wächst die Band im Jahr 2008 in den Untiefen der Leipziger Metal-Szene heran. Der Geist alter Helden wie Venom, Sodom, Darkthrone, Desaster und Aura Noir weht durch ihr Banner und trieft aus ihren Amps – klassisches Powertrio-Line-Up inklusive. Davon beseelt und besessen, pumpt das Triumvirat frisches Blut in die Adern der Szene und macht Dampf für fünf.

Nach dem Release des Doomblessed & Chaosborn-Tapes 2010 spielen BitchHammer u.a. auf dem In Flammen Open Air und dem Stromgitarrenfest in Berlin, teilen die Bühne mit Arroganz, Asphyx, Division Speed, Hellish Crossfire, Fäulnis, JT Ripper, Ketzer und Nervosa. 2013 kommt in Eigenregie die Split-LP Thrashers Of The Apocalypse mit drei weiteren Leipziger Bands heraus, ein Jahr später die Raging Hell Rivers-EP. 2019 folgt schließlich das erste Full-Length-Album: Offenders Of The Faith erscheint auf CD und LP über Iron Shield Records und enthält genau das, was der Titel verspricht.

BitchHammer stehen für Herzblut, den richtigen Spirit und den puren Genuss am alten Heavy Metal-Kult. Hier regiert das Riff, und das neue Album der Leipziger zeigt einmal mehr, dass guter Stahl nur auf eine Art geschmiedet werden kann: nämlich schwarz, dreckig und mit Rock’n’Roll im Arsch.

Offenders Of The Faith Tracklist:

1. Funeral Sorcery

2. Satanic Violence

3. Satanica

4. Fear No Evil

5. Into The Filth

6. To Hell With The Cross

7. Pentagram Vibes

8. Bitchcraft

9. Blasphemaniac

Line-Up:

Basstard Priest – Sore Throat of Death & Hellbound Underground Sound

Jack Frost – Six-Stringed Chainsaw Gutsfucker

Majesty Of Hell – Bearer of Hell’s Hammers

www.facebook.com/raging.hell.rivers/

Kommentare

Kommentare