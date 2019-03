The Nightmare Stage haben ein neues Lyrik Video zum Song Dark Skies veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album When The Curtain Closes, welches am 26. April 2019, über Pure Steel Records, veröffentlicht wird. Der Vorverkauf startet am 12. April 2019 in unserem Webshop.

When The Curtain Closes Tracklist:

1. A Demented Impresario

2. Returns Again

3. The Infamous

4. Dark Skies

5. Finding Home

6. This Is The End

7. Future I See

8. Hellbound

9. From Below

10. Curtain Closes

Line-Up:

Scott Oliva – vocals

Craig Besemer – guitars, bass

Anthony Dazzo – bass

Mark Muchnik – keyboards

Rob Garcia – drums

Link

www.facebook.com/TheNightmareStage/

www.m.facebook.com/The-Nightmare-Stage-1399775000131074/

