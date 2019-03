Da draußen gibt es tatsächlich Menschen, die behaupten, dass Heavy Metal tot sei. Wir haben heute eine Band für euch die der junge und lebendige Beweis ist dass wir dieser Annahme keine weitere Beachtung schenken sollten.

Um eins vorweg zu nehmen – wir reden nicht über klassischen Heavy Metal, wenn wir uns mit Slaegt befassen. Die Kerle schaffen es, gekonnt eine Prise Black Metal und dieses gewisse undefinierbare Etwas einfließen zu lassen, die ihre Musik zu dem machen, was sie ist: In allererster Linie – außergewöhnlich! Akzentuiertes Drumming trifft traumhafte Melodieläufe trifft rauchig-rauen Gesang trifft ausgezeichnetes Songwriting. Und dabei sind alle Bandmitglieder gerade mal in ihren (frühen) 20ern. Wir sehen die Band mehr als verdient auf unserem Festival und euch, hoffentlich zahlreich, vor der Bühne.

