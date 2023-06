Party.San Metal Open Air 2023: Immolation kommen für Vital Remains nach Schlotheim

Gestern wurde bekannt gegeben, dass Vital Remains ihren Auftritt in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Heute präsentieren die Veranstalter bereits den ersetzenden Neuzugang! Immolation haben sich relativ kurzfristig dazu bereiterklärt, die entstandene Lücke zu füllen und werden euch feinsten US Death Metal um die Ohren ballern, so der Veranstalter. Aufmunitioniert mit jeder Menge Kultmaterial und neuen Krachern des 2022 erschienenen Acts Of God, freuen sie sich die New Yorker erneut begrüßen zu dürfen.

Die Bandaufteilung in alphabetischer Reihenfolge steht für die jeweiligen Tage bereits fest. Für die Hauptbühne steht der Headliner an oberster Position und kann direkt hier eingesehen werden: https://www.party-san.de/bands-2023/bands-of-day

Tickets gibt es hier: https://www.cudgel.de/produkt-kategorie/tickets/