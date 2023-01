Boppin’B – Saxbomb

Artist: Boppin‘B

Herkunft: Aschaffenburg, Deutschland

Album: Saxbomb

Spiellänge: 49:11 Minuten

Genre: Rockabilly

Release: 04.11.2022

Link: www.boppinb.de

Bandmitglieder:

Gesang – Michi Bock

Gitarre – Golo Sturm

Kontrabass – Didi Beck

Trommel – Thomas Weiser

Saxofon – Frank Seefeldt, Gregor Obermeier, Sven Garrecht

Tracklist:

01. Boppin’B

02. Untamed Love

03. Hot Rot Girl

04. The Chicken And The Hawk

05. She’s Gone

06. Rock ’n‘ Roll

07. I Keep It Simple

08. Into The Mood

09. 5 Months, 2 Weeks, 2 Days

10. Young And Free

11. Swingin‘ On Nothing

12. Sexbomb

13. Jump ’n‘ Stomp

14. Ridin‘ On A Bullet

15. Lilly Mae

16. Bim Bam

Yeah, willkommen bei Time For Rockabilly! Zeit für ein weiteres Wunschreview von mir und ich muss sagen, zwischen all dem Metal und Punkrock, über den ich sonst so schreibe, ist Boppin’B wirklich eine gelungene Abwechslung und für mich ein Gute-Laune-Garant. Am 04.11.2022 wurde Saxbomb veröffentlicht und wie der Titel verrät, ist das Saxofon bei diesem Werk ein treibender Faktor. Seit Kurzem teilen sich gleich drei Musiker den Posten des Saxofonisten und statt sich nur bei den Tourauftritten abzuwechseln, blasen sie uns auf diesem Album ihre alten Songs im neuen Tanzkleid um die Ohren. Und bei 16 Stücken in knapp 49 Minuten wird da einiges zu hören sein. Boppin’B, vom ersten Album der Jungs, eröffnet noch relativ ruhig und lässt bei mir erst mal nur den Kopf und die Zehenspitzen wippen. Untamed Love zwingt dann auch den Rest des Körpers, rhythmisch zu zucken. Hot Rod Girl ist mir etwas zu behäbig, was durch The Chicken And The Hawk aber direkt entschädigt wird. Das ist Tanzmusik vom Feinsten und macht einfach Spaß. Mit She’s Gone wird es balladig, aber nicht weniger tanzbar. Und mit Rock N Roll geht es dann in die Vollen. Der Song macht seinem Namen alle Ehre und die Spielfreude ballert aus den Boxen. Spätestens in diesem Moment wünsche ich mir die passende Figur und nen Petticoat. Naja … und vielleicht etwas Talent zum Tanzen … Keep It Simple steht dem Vorgänger in nix nach. Super schmissiger Rhythmus, der von den Musikern vorangetrieben wird und den Hörer mitzieht. Auch Into The Mood hat genau das, was für mich einen guten Rock ’n‘ Roll-Song ausmacht. Gegen die drei starken Stücke wirkt 5 Month, 2 Weeks, 2 Days nach kurzer Laufzeit fast langweilig und etwas anstrengend. An dieser Stelle ist das balladige Young And Free eine komplette Entschleunigung, aber so wunderschön, dass ich ganz hingerissen bin und das gleich noch mal hören muss. Die Stimme von Sänger Michi Bock legt im Eiltempo den Weg durch den Gehörgang direkt zum Entenpellezentrum zurück und drückt sämtliche Knöpfe für Wohlgefühl. Ganz stark gemacht! Swinging On Nothing ist dann wieder eine Gute-Laune-Tanznummer. Aber ich muss erst mal vom letzten Song wieder klarkommen. Bei Sexbomb bin ich dann wieder richtig an Bord. Super Version des bekannten Gassenhauers. Insgesamt schneller und irgendwie ein bisschen durchgeknallt und in mir wächst das Bedürfnis, Boppin’B mal wieder live zu sehen, was ich im Übrigen auch jedem empfehlen kann, der Spaß an dieser Art Musik hat. Auch die letzten vier Stücke sind feinster Rockabilly, absolut tanzbar und sollten wirklich jeden zumindest zum Wippen bringen. Meine Laune ist auf höchstem Level und ich sage vielen Dank!