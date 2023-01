Unearth: feiern 25-jähriges Bandjubiläum

The Wretched; The Ruinous feierte bereits am 23.01. weltweit bei Sirius XM Liquid Metal Premiere. Unearths neue Musik wurde erneut aufgenommen vom Producer und Engineer Will Putney.

Unearth Sänger Trevor Phipps erklärt: „The Wretched; The Ruinous ist musikalisch und lyrisch eine Zusammenfassung unseres kommenden Albums, da es die Aggression, Kraft, Melodie, Energie und Dunkelheit zeigt, die Unearth ausmachen. Thematisch gibt dieser Track der Menschheit die volle Schuld für die Zerstörung unseres Planeten und das Massensterben von Millionen von Arten, sowie die letztendliche Ausrottung des Menschen aufgrund unserer Nachlässigkeit in Bezug auf die Klimakrise.

Das erste Video für das neue Album wurde an einem unserer liebsten Tourorte auf diesem Planeten, Tokio, Japan, gedreht. Die rohe Energie der Menge wurde von dem talentierten Seidai Takekoshi und seinen zusätzlichen Kameraleuten Seijito Nishimi und Ryo Minekawa eingefangen, die allesamt in die Menge, in den Graben und auf die Bühne gingen, um die Kraft und Emotion, die dieser Song mit sich bringt, richtig einzufangen. Wir freuen uns sehr euch heute das Endergebnis zu zeigen. Wir sehen uns 2023 auf Tour und lange darüber hinaus!“

Seht das offizielle Musikvideo zu The Wretched; The Ruinous hier:

Unearth sind nichts weniger als die Bannerträger und Bewahrer des Glaubens an den amerikanischen Metalcore. Sie waren die Band, die entstand als alles zusammenviel und die nie von ihrer Liebe zur europäischen Death Metal-Melodik, aufgeladen von amerikanischem Thrash und Hardcore, abwich. Jetzt, nach fast 25 Jahren einer Karriere, in die der Mob aus Massachusetts unzählige Gigs und riesige Festivals auf sechs Kontinenten gespielt, Hunderttausende von Platten verkauft und einige der wichtigsten Bands des heutigen Extreme Metal inspiriert hat, bleiben sie eine Größe, mit der man sich einfach auseinandersetzen muss.

Unearth Upcoming Tour Dates

With King Parrot, etc.:

01/27 Sydney, AUS – Crowbar

01/28 Melbourne, AUS – Max Watt’s

Hell On Earth Tour 2023

with Misery Index, Year Of The Knife, Turbid North and Leech

04/01 Dortmund, GER – Junkyard

04/02 Antwerp, BEL – Trix

04/05 Munchen, GER – Backstage

04/04 Freiburg, GER – Crash

04/05 Eindhoven, NET – Dynamo

04/06 Sheffield, UK – Corporation

04/07 Leeds, UK – The Warehouse

04/08 London, UK – Islington Assembly Hall

04/09 Lille, FRA – The Black Lab

04/10 Paris, FRA – La Machine Du Moulin Rouge

04/11 Stuttgart, GER – Im Wizemann

04/12 Weinheim, GER – Cafe Central

04/13 Cottbus, GER – Gladhouse

04/14 Leer, GER – Zollhaus

04/15 Chemnitz, GER – AJZ Chemnitz

04/16 Ostrava, CZE – Barrak Music Club

04/17 Berlin, GER – SO36

04/18 Hamburg, GER – Bahnhof Pauli

04/19 Copenhagen, DEN – Pumpehuset

04/20 Gothenburg, SWE – Musikens Hus

04/21 Stockholm, SWE – Slaktkyrkan

Recording Line-Up:

Vocals – Trevor Phipps

Guitars – Buz McGrath

Bass – Chris O’Toole

Drums – Nick Pierce

