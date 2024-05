Caligula’s Horse am 23.05.2024 im Luxor in Köln

Headliner: Caligula’s Horse

Vorbands: The Hirsch Effekt, Four Stroke Baron

Ort: Luxor, Köln

Datum: 23.05.2024

Kosten: 29,45 € VVK

Genre: Progressive Rock

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Atonal Music Agency

Setliste:

The World Breathes With Me Golem Bloom Marigold Dream The Dead The Hands Are The Hardest The Tempest Slow Violence Oceanrise The Stormchaser Mute Daughter Of The Mountain

Seit der Bekanntgabe zur Tour vom neuen Album Charcoal Grace der vierköpfigen Progmetal Band aus Australien, freue ich mich auf das heutige Konzert. Dass der Tour-Stopp Köln und damit in der Heimat des Euroblast Festivals ausverkauft ist, wundert mich kein bisschen. Und so trägt gefühlt ein Viertel der Gäste diverse Euroblast-Shirts und ich fühle mich direkt zu Hause. Mit dabei haben Caligula’s Horse einmal Four Stroke Baron aus UK als Opener und The Hirsch Effekt aus Berlin.

Da wir aus Aachen mit dem Auto statt der Bahn anreisen mussten, da die Deutsche Bahn mal wieder wenig motiviert war, einfach von Aachen nach Köln zu fahren, sind wir ein bisschen zu früh. Laut Infos soll es um 20:00 Uhr losgehen, aber um 19:40 Uhr schallt uns schon der Opener Four Stroke Baron entgegen, während wir noch auf der Straße stehen.

Der Name kam mir schon beim Lesen des Tour-Line-Ups bekannt vor, aber musikalisch klingelt da nichts in meinen Ohren. Meine Recherchen ergeben, dass ich sie beim Euroblast Festival 2022 und beim ArcTangent Festival 2023 kurz gesehen habe und beide Male festgestellt habe, dass das nicht mein Fall ist. Die Band besteht aus drei Musikern mit Drums, Gitarre und Bass. Der Gitarrist singt und hat dabei viele Effekte auf der Stimme. Die Songs klingen alle sehr ähnlich und bieten nicht viel Abwechslung. Vor allem der Gesang ist gar nicht meins und gibt einem irgendwie Limp Bizkit – Nookie Vibes. Handwerklich ist das alles wirklich ordentlich, aber der Funke will beim besten Willen nicht zu mir überspringen, auch wenn das Licht viel rot ist.

Danach kommen aber endlich The Hirsch Effekt. Nachdem ich zum Euroblast Bericht noch großspurig verkündet hatte, die Band auf ihrer Tour definitiv angucken zu gehen, habe ich bei der Bekanntgabe der Location dann doch dankend abgelehnt. Die Band spielte im Blue Shell in Köln. Da der Sound da verlässlich jedes Mal zu wünschen übriglässt und man sich bei vollem Haus auch gefühlt nicht mehr bewegen kann, war das ein klares Nein. Umso mehr hat es mich gefreut, The Hirsch Effekt dann jetzt als Support für Caligula’s Horse mit sehr gutem Sound im Luxor, also in Sichtweite zum Blue Shell zu sehen.

Die drei studierten Musiker haben letztes Jahr ihr neues Album Urian veröffentlicht und spielen wieder eine gute Mischung aus neuen Songs der Platte und alten Hits. Das programmierte Licht passt perfekt zur Show, der dreistimmige Gesang ist wieder on point, auch wenn ich meine, heute mehr Emotion und weniger Perfektion zu hören. Das macht das Ganze aber nur sympathischer. Auch die Ansprache der Band und ihre Freude über die ausverkaufte Show in Köln sind super liebenswürdig.

In der Pause vor dem Headliner treffe ich noch ein paar alte Bekannte von der Band Walzwerk, mit denen ich auch schon die Bühne beim Euroblast teilen durfte. Sie haben auch einen Euroblast-Family Member mit dabei, der im Rollstuhl sitzt. Als sie später mit ihm durch die Menge fahren, um den Platz zu wechseln, freue ich mich zu sehen, wie hilfsbereit unsere Community ist. Alle machen selbstverständlich Platz und niemand schaut genervt.

Nach einer etwas längeren Pause, in der scheinbar nichts passiert, kommen Caligula’s Horse endlich auf die Bühne und werden jubelnd von der Menge empfangen. Das Konzert beginnt mit The World Breathes With Me und Golem vom neusten Album.

Das Thema des Konzerts ist eine Zeitreise. Nach den Songs von Charcoal Grace geht es also zurück in die Vergangenheit zum ersten Album aus 2015. Die Songs Marigold und Bloom vom gleichnamigen Album sind allen bestens bekannt. Während Marigold eher ein Banger zum Feiern ist, bringt Bloom als Album-Intro wieder gemütliche Stimmung und Nostalgie. Weiter geht es mit Dream The Dead und The Hands Are The Hardest vom Album In Contact aus 2017. Bevor die Songs vom Album Rise Radiant aus 2020 kommen, erzählt Sänger Jim Grey, dass das Album in der Anfangszeit der Corona-Pandemie geprägt wurde. Die Songs The Tempest und Slow Violence bringen wieder mehr Schwung in das Set und die Menge um mich herum genießt es sichtlich. Mit Oceanrise kommt noch mal ein Song-Intro mit von Klaviersample begleitetem Gesang zum Entspannen, bevor es auf unserer Zeitreise wieder in die Gegenwart zurückgeht. Mit The Stormchaser und Mute, der ganze 12 Minuten lang geht, sind wir also im Hier und Jetzt angekommen.

Neben der gelungenen Publikumsanimation hätte Sänger Jim Grey auch Comedian werden können. Es wird gehüpft und gesungen, wobei wir uns beim Singen direkt beim ersten Mal so gut anstellen, dass er gar nicht dieses Spiel mit „Das war noch nicht genug, geht das noch lauter?“ spielen muss.

Als Zugabe gibt es dann doch noch Daughter Of The Mountain vom Bloom Album, was einen entspannten Konzertabschluss bringt und mich schon ein bisschen in den Schlaf wiegt.

Als Highlight des Abends kommt dann auch noch die Ankündigung, dass Caligula’s Horse das Euroblast Festival 2024 headlinen werden, was den ganzen Raum zu Freudenrufen animiert.

Mit diesen Nachrichten verzeihe ich der Band auch, das Konzert um 23 Uhr zu beenden und wir gehen durch den Regen Richtung Heimat.