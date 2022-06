Castle Rock XX am 01.07. und 02.07.2022 am Schloss Broich, Mülheim an der Ruhr (Vorbericht)

Festivalname: Castle Rock XX

Bands: Lord Of The Lost, Crematory, Beloved Enemy, Thanateros, Krankheit, Lordi, Joachim Witt, Aeverium, Vlad In Tears, Ski’s Country Thrash, Hell Boulevard, Ingrimm

Ort: Schloss Broich, Mülheim an der Ruhr

Datum: 01.07. – 02.07.2022

Kosten: Festivalticket für beide Tage ab 56,00 € (Ausverkauft)

Genres: Gothic Rock, Gothic Metal, Industrial Metal, Neue Deutsche Härte, Dark Rock, Alternative Metal, Melodic Death Metal

Veranstalter: Castle Rock (https://www.facebook.com/CastleRockOpenAir/) und Stadt Mülheim an der Ruhr (https://www.muelheim-ruhr.de/cms/n_e_w_s1.html)

Das Schloss Broich in Mülheim an der Ruhr steht kommendes Wochenende vom 01.07. – 02.07.2022 im Rampenlicht. Das Castle Rock XX Festival öffnet für zwei Tage die mittelalterlichen Tore, um den Rock- und Metalfans reinen Wein einzuschenken. Seit dem 27.06.2022 ist die Veranstaltung ausverkauft, dennoch wollen wir einmal einen Blick auf das Spektakel werfen, das ggf. eine Option für euren Terminkalender im nächsten Jahr ist. Das Auge isst bekanntlich mit und genau da setzt der Veranstalter den Schlüssel an. Die Location des Schlosses Broich führt den Besucher in eine Zeit zurück, in der mutige Ritter und freche Spielleute keine Geschichtsbücher gefüllt haben, sondern ihren Alltag in den Gemäuern vollzogen. Mit 56 Euro eine Option gegenüber den großen wie teureren Open Airs in unserer Republik, die keine exklusive Kulisse bieten können.

Am Freitag werden Lord Of The Lost, Crematory, Beloved Enemy, Thanateros und Krankheit für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Der Samstag blickt mit Lordi, Joachim Witt und Aeverium auf drei namhafte Genre Acts. Ebenfalls am zweiten Tag mit am Start sind Vlad In Tears, Ski’s Country Thrash, Hell Boulevard und Ingrimm. Das Line-Up kombiniert geschickt verwandte Metalsektoren miteinander. Mittendrin Joachim Witt, der in den letzten Jahren starke Alben veröffentlicht hat. Kurzentschlossenen bleibt der Zutritt am Wochenende zwar verwehrt, aber vielleicht greifen ein paar, die dieses Jahr leer ausgegangen sind, für das Open Air in Mülheim an der Ruhr 2023 früher zu.