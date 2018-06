Nur ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums befinden sich die schweizer Folk Rocker CELLAR DARLING wieder im Studio, um an neuen Songs für den »This Is The Sound«-Nachfolger zu arbeiten. Nachdem es ein Jahr lang unentwegt auf Tour gewesen ist und kürzlich beeindruckende Auftritte bei den diesjährigen Download Festivals UK und Paris hingelegt hat, hat das Trio heute eine UK/IRL-Headlinetour für März 2019 angekündigt. Im Rahmen dieser Tour werden Anna, Merlin und Ivo – vollgepackt mit den vielgelobten Tracks ihres Debütwerks sowie dem versprochenen neuen Material – in zehn verschiedenen Städten die Fans in ihren Bann ziehen. Ihr Ende wird die Reise mit einer Show im kultigen Londoner Jazz Café finden.

„Wir haben die vergangenen UK/IRL-Konzerte so sehr genossen, dass wir schon bald dorthin zurückkehren und EVENTUELL sogar ein spezielles Ereignis mit euch feiern werden. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es könnte in Verbindung mit unserem zweiten Album stehen…“ – Anna, Ivo & Merlin

Tickets gibt es ab dem 29. Juli um 10.00 Uhr.

»UK & Irland Tour 2019«

21.03. UK Sheffield – Studio

22.03. UK Pwllheli – Hammerfest

23.03. UK Cardiff – The Globe

24.03. UK Birmingham – Hare & Hounds

26.03. UK Norwich – The Waterfront Studio

27.03. UK Hull – The Welly 2

28.03. UK Glasgow – Audio

29.03. IRL Dublin – On The Rox

30.03. UK Manchester – Academy 3

31.03. UK London – The Jazz Café Camden

More CELLAR DARLING dates:

05.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

11.08. D Höchstadt/Aisch – Schlosshof Festival

w/ THE AGONIST, VULTURE INDUSTRIES, CANCER, ICARUS LIVES

25.08. J Tokyo – Cyclone

26.08. J Tokyo – Cyclone

27.08. J Nagoya – 3Star Imaike

28.08. J Osaka – FanJ Twice

06.09. USA Atlanta, GA – ProgPower USA

07.09. MEX Mexico City – Circo Volador (w/ VUUR)

11.09. USA New York, NY – Saint Vitus Bar

12.09. CDN Montréal, QC – Petit Campus

14.09. CDN Toronto, ON – The Garrison

11.10. NL Eindhoven – Female Metal Event

12.10. UK London – Koko (w/ KAMELOT, LEAVES‘ EYES)

Im Juni 2017 hat die Band ihr Debütalbum »This Is The Sound« veröffentlicht.

Bestellt es hier: http://nblast.de/CDThisIsTheSoundNB

Oder holt euch ein signiertes Exemplar direkt von der Band:

https://www.cellardarling.com/store.html

