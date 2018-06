Bei unseren Nachbarn in Belgien steigt das Alcatraz Hard Rock & Metal Festival 2018 am zweiten August Wochenende. Das Line Up kann sich wirklich sehen lassen. Tickets sind noch erhältlich!

Tagesaufteilung:

Freitag: Status Quo, Dee Snider, Brides Of Lucifer, Ross The Boss, Diablo Blvd., The Quill, Bizkit Park, Amorphis, Venom Inc., Suicidal Angels, Atomic Bitchwax, Pro-Pain, Bark

Samstag: Limp Bizkit, Dimmu Borgir, Epica, Phil Campbell And The Bastard Sons, Mr. Big, Battle Beast, Armored Saint, Fozzy, Ufomammut, Satyricon, DevilDriver, Municipal Waste, Solstafir, Orange Goblin, Crisix, Act Of Defiance

Sonntag: Helloween “Pumpkins United”, In Flames, Behemoth, Alestorm, Sepultura, Inglorious, Orden Ogan, Ministry, Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, Alcest, Primordial, Exhorder, Pestilence, Gruesome

