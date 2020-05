Cellar Darling: nehmen an Stream-Only Sommer-Festival mit Samael, Illumishade und Kassogtha teil

Cellar Darling werden Teil des Tohuwabohu Festivals am 21. Juni sein: ein Stream-Only, Pay-What-You-Want Festival, live von einer renommierten Schweizer Venue übertragen, mit einer kompletten Bühnen-Produktion, Audio und Licht. Das Line-Up enthält auch die Schweizer Metal Legenden Samael, Illumishade (feat. Fabienne Erni & Jonas Wolf von Eluveitie) und Kassogtha. Das Festival ist nach dem Prinzip von Fairness und Zugänglichkeit für Metalheads überall auf der Welt organisiert, wonach alle Bands einen Teil der Einnahmen erhalten und gleichzeitig ein Teil Erlöse an Musikbezogene Wohltätigkeits-Organisationen gespendet wird.

Merlin kommentiert:

“Nachdem wir Anfang Mai so viel positives Feed-Back zu unserem Live At Soundfarm Stream live aus dem Studio bekommen haben, wollten wir eine weitere Livestream Show organisieren – aber wir wollte auch etwas, das einer richtigen Bühne etwas näher kommt. Daher das Tohuwabohu Festival! Zusammen mit drei anderen großartigen Bands werden wir in einer der berühmtesten Schweizer Rock & Metal Venues spielen und euch eine komplette Show direkt ins Wohnzimmer bringen, von professionellen Kameras übertragen. Zwischen all diesen Absagen und Verschiebungen sind wir froh, euch stattdessen dieses „Sommer-Festival“ ankündigen zu können!“

Das Festival und alle Bands benötigen die freiwillige Unterstützung von Metalfans überall auf der Welt. Festival Merchandise ist ebenfalls erhältlich, mit kostenlosem Versand weltweit.

TICKETS: https://www.tohuwabohu.rocks

Cellar Darling’s neues Album The Spell wird mit animierten Musik Videos visualisiert, um die ganze Geschichte des Albums in Costin Chioreanus unverwechselbarem und mystischen Stil darzustellen. Die restlichen Videos werden im Laufe dieses Jahres veröffentlicht um die Geschichte zu vervollständigen.

Seht euch die bisher veröffentlichten Videos hier an: https://bit.ly/2lTFxBC

The Spell ist verfügbar auf allen digitalen Plattformen und als Sammleredition als 2LP Vinyl oder limitiertem 2CD Digibook, das eine Zusatz-CD enthält, auf der Anna die Konzeptgeschichte von The Spell nacherzählt: http://nblast.de/CDTheSpell

Cellar Darling sind:

Anna Murphy – Gesang, Drehleier, Multi-Instrumentalist

Merlin Sutter – Schlagzeug

Ivo Henzi – Gitarre, Bass

Besucht Cellar Darling online:

www.cellardarling.com

www.facebook.com/cellardarlingofficial

www.youtube.com/cellardarling

www.twitter.com/cellar_darling

www.instagram.com/cellardarlingofficial/

www.vk.com/cellardarling