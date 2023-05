Cleopatrick: veröffentlichen „Lost“ (Frank Ocean Cover)

Kurz bevor das kanadische Duo Cleopatrick beim RAR/RIP auftritt, veröffentlicht es noch die neue Single Lost – es ist ein Cover von Frank Oceans bekannten Hit.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Von Luke: „Ian und ich lieben diesen Track schon seit langem. Wir haben im Proberaum damit herumgespielt und beschlossen, dass es etwas ist, das wir teilen sollten.

Vor ein paar Sommern lernte ich einen Typen kennen, der unten am Bach in Cobourg wohnte. Sein Name war Ben Gunn – ein stark aussehender Kerl mit einer ruhigen Seele, scharfen Zügen und etwas Schmutz in den Falten seines Gesichts. Er lief immer mit seinem Fahrrad und einem Bluetooth-Lautsprecher durch die Stadt und spielte alle Arten von Musik. An einem heißen Julitag ging er mit Lost aus seinem Lautsprecher an mir vorbei. Ich fand es cool, dass er ein Frank-Ocean-Fan war. Aus irgendeinem Grund überraschte mich das. Er winkte mir zu und setzte seinen Weg an diesem Tag fort. seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich schätze, in gewisser Weise ist dieses Cover für ihn.“

Cleopatrick live:

2. Juni – Rock Im Park

3. Juni – Rock Am Ring

https://www.facebook.com/cleopatrickband/

https://cleopatrick.com/