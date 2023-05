Mental Cruelty: veröffentlichen neue Single/Video “Nordlys”

Zwielicht, das neueste Album von Mental Cruelty, wird am 23. Juni über Century Media Records veröffentlicht. Nordlys beschreibt die Geschichte vom nordischen Jenseits, wo die alten Götter und ruhelosen Geister mit allmächtigem Zorn herrschen. Begleitet die Seelen, die in den Himmel aufsteigen, aber hütet euch vor den Geistern des Jenseits und dem Omen von Bane. Das fantastische Musikvideo (produziert von Aurora Motion Pictures) gibt es hier:

Mental Cruelty kommentieren die neue Single so: „Der Song Nordlys handelt von alten Sagen über das Nordlicht, die von Wikingern und norwegischen Stämmen unterschiedlich interpretiert wurden. Diese Erzählungen interpretierten die Lichter am Himmel auf unterschiedliche Weise. Wir sollten positiv an neue Situationen herangehen und uns daran erinnern, dass die Angst oftmals in unseren Köpfen steckt. Musikalisch ist es kein typischer Mental Cruelty-Song, mit einem Akustikgitarren-Intro und einer Orchestrierung, die die Stimmung bestimmt. Der Track endet mit einem Gitarrenriff, bei dem man am liebsten headbangen möchte.”