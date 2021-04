Cleopatrick: veröffentlichen heute ihre neue Single „Family Van“ mit dazugehörigem Videospiel

Die Single: Die Single Family Van ist aus Frustration geboren, wie Luke sagt: „It’s an exercise in anger, and a conscious acknowledgement of the humble beginnings, independence, and DIY mentality that makes our band what we are.”

Das Album: Bummer, das Debütalbum von Cleopatrick, wurde von der Band und ihrem engen Freund Jig Dubé geschrieben, aufgenommen und produziert. Es wird am 4. Juni auf dem bandeigenen Label Nowhere Special Recordings (via The Orchard / Thirty Tigers) veröffentlicht. „Nur drei Kinder mit ein paar Fuzz-Pedalen und einer Vision, das sie raustragen müssen“, erklärt Luke. Zwischen mehreren ausverkauften Touren in den USA, Kanada und UK/EU, Auftritten bei Lollapalooza, Austin City Limits und Reading/Leeds, einem kürzlichen Amazon Ones to Watch 2021-Tipp und der Aufnahme in Apple Music-Playlists haben die beiden an Bummer gearbeitet. Mit Bummer haben Cleopatrick die ganze Magie, die sie in ihrer zwei Jahrzehnte währenden Freundschaft zusammengebraut haben, in ein Album gepackt, das die Rocklandschaft von Grund auf neu beleben soll.

Der Sound: Luke und Ians aufkeimende Liebe zu AC/DCs Back In Black und Hip-Hop (die beiden nennen Drake und Kendrick Lamar als besondere Einflüsse) sickerten diese schnell in ihr Songwriting über. In ihren Fähigkeiten als Duo gefestigt („Ich weiß nicht, wie wir ein drittes Mitglied finden könnten, mit dem es so gut funktioniert, selbst wenn wir es versuchen würden“), wurde es zu einem ebenso integralen Element im Soundmix wie die Bands, in die sie sich zuerst verliebt hatten. Und so Rockmusik zu machen, die genauso stark ist, wie die Hip-Hop-Tracks, die sie liebten, aber ehrlich über die Dinge sprach, die sie kannten.

Das Kollektiv: Cleopatrick haben das DIY-Kollektiv New Rock Mafia gegründet, um sich gegenseitig zu unterstützen. NRM ist eine Sammlung von Bands und Fans, die dieselben Moralvorstellungen und Überzeugungen teilen; sie sind alle inklusiv, geschlechtsneutral und unterstützen die ihnen nahestehenden Bands und Fans – mit dem Ziel, einen Raum innerhalb der Rockmusik zu kultivieren, der offen und sicher für alle ist.

Das Spiel: Im Spiel Family Van, dass mit einem 8-Bit-Soundtrack, der komplett von der Band selbst komponiert wurde, wachen Cleopatrick in ihrer Heimatstadt Coburg, Ontario, auf und kommen zu spät zu einer Headline-Show in Toronto. Der Spieler muss den treuen Van des Duos, Vannah Montanah, pünktlich zum Gig fahren und auf dem Weg dorthin verschiedenen Hindernissen und Herausforderungen ausweichen, darunter das Abholen der Band und der Crew, Major-Label-Verträge und anhängliche Groupies.

Frontmann Luke Gruntz sagt folgendes zum Spiel: “Growing up, Ian and I were always playing video games. I have countless memories of our childhood sleepovers spent drinking root beer, listening to music, and shredding through some newly rented title from the local Blockbuster. We loved these shared digital adventures, always grinding through „one more level“ – until we realized our eyes were red and the sun was coming up. Those were some of the best nights.

After this whack last year, we felt like both ourselves, and our friends could really use a little piece of that juvenile escapism we enjoyed so often in our youth. And so we made Family Van: The Game. It’s an 8-bit adventure for all ages and it’s a dose of much needed escapism. It’s a nod to those innocent childhood nights, a vehicle for our new single, and most of all; it’s just dope.”

Das Videospiel gibt es hier: https://orcd.co/familyvanthegame



Mit gerade einmal 23 Jahren hat das Duo bewiesen, dass man auf beiden Seiten des Atlantiks mit ihnen rechnen muss; sie wurden als eine der „Ones To Watch 2021“ von Amazon Music gehandelt, landeten auf dem Cover der begehrten „Rock This“-Playlist von Spotify, erreichten mehr als 77 Millionen Streams mit nur elf Tracks und absolvierten mehrere ausverkaufte Tourneen in ganz Europa. Darunter ein Headline-Auftritt im Londoner Electrowerkz und mehrere Shows (u.a. im Londoner Alexandra Palace) als Support von Frank Carter & The Rattlesnakes Anfang dieses Jahres.

Cleopatrick sind seit ihrem vierten Lebensjahr beste Freunde. Luke Gruntz (Gitarre/Gesang) und Ian Fraser (Schlagzeug) gründeten die Band zu zweit, weil sie in ihrer Kleinstadt Coburg, Ontario, keinen Bassisten finden konnten, und ihr bisheriger Erfolg kam ganz ohne Plattenfirma aus.

https://www.facebook.com/cleopatrickband/

https://cleopatrick.com/