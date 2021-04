Black Label Society: veröffentlichen „None More Black“ Vinyl-Boxset

None More Black umfasst alle 12 Studioalben der Band mit diversen Bonustracks, 32-Seiten Fotobuch, Flaschenöffner und Backpatch.

Außerdem ist das Album Shot To Hell das erste mal auf Vinyl erhältlich!

Black Label Society veröffentlichen heute ihr erstes karriereübergreifendes Box-Set mit dem Titel None More Black über Entertainment One. Diese massive Sammlung umfasst 20 neu gepresste Studioalben und enthält eine Zusammenstellung von Bonustracks und überarbeiteten Original-Vinyls wie Song Remains Not The Same Vol. 2. Ebenfalls enthalten sind ein 32-seitiges Hardcover-Fotobuch, ein NMB-Flaschenöffner und ein exklusiver Odin’s Demolition Squad-Rückenaufnäher. Um die Veröffentlichung von NMB zu feiern, haben BLS das offizielle Musikvideo zu Blind Man veröffentlicht, einem Bonustrack, der bisher nur auf Catacombs Of The Black Vatican zu finden war.

Das limitierte Boxset könnt ihr ab sofort in den Heavy US, UK und EU Stores von eOne bestellen. Hier geht’s zum Boxset: https://www.nonemoreblackboxset.com

Falls ihr jetzt immer noch nicht überzeugt seit, schaut euch das lustige None More Black Infomercial Video von Zack Wylde an!

Vinyl Auswahl im Boxset:

Grimmest Hits 2LP

Stronger Than Death 2LP

1919 Eternal 2LP

The Blessed Hellride LP

Hangover Music Vol. VI 2LP

Mafia 2LP

Shot To Hell LP

Order Of The Black 2LP

Catacombs Of The Black Vatican 2LP

Nuns And Roaches LP

Sonic Brew 2LP

Song Remains Not The Same II 3LP

Bonustracks:

Song Remains Not The Same Vol. II

1. My Dying Time

2. Blind Man

3. Graveyard Disciples

4. The Nomad

5. Scars

6. House of Doom

7. A Love Unreal

8. We Live No More

9. Cry Me A River

10. The Chosen One

11. Empty Promises

12. Lead Me To Your Door

Black Label Society-Bandleader Zakk Wylde schwingt seine Gitarre wie eine Wikingerwaffe, schmettert dicke Riffs und presst ausdrucksstarke Kreischlaute heraus, als ob der Ruhm seiner Berserker-Bruderschaft von jeder einzelnen Note abhängt, was natürlich auch der Fall ist.

Als charismatischer Showman stellt Wylde sein großes Herz und seine aufrichtige Seele mit ungezügelter, entfesselter, animalischer Leidenschaft in Black Label Society zur Schau, egal ob es sich um einen erdrückend schweren Blues-Rock-Kracher oder eine klaviergetriebene Ode an einen gefallenen Bruder handelt. Jedes Black Label Society-Album ist eine weitere Gelegenheit, das vorherige zu übertreffen, aber wie AC/DC oder die Rolling Stones ist BLS nicht hier, um das Rad neu zu erfinden. Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht. Es ist eine Marke, der wir vertrauen können.

Tracks wie Damn The Flood, In This River, Stillborn, My Dying Time, Queen Of Sorrow und Blood Is Thicker Than Water haben Millionen von Downloads und Streams angehäuft. Sie sind der Beweis für den jahrelangen Erfolg der Band.

Für viele ist Wylde ein Synonym für Pinch Harmonics, so wie Chuck Berry den Entengang erfunden hat. Zakks charakteristische Les Paul Bullseye Gitarre hängt in der Rock ’n‘ Roll Hall Of Fame. Seine berüchtigten ledernen Schlaghosen hängen im Grammy Museum. Seine Handabdrücke sind auf Hollywoods Rock Walk Of Fame zu sehen. Er hat die Nationalhymne bei großen Sportereignissen gesungen. Er schrieb das 2013 Major League Baseball Theme für ESPN. Er war sogar kurzzeitig mit Axl Rose, Slash und Duff bei Guns n‘ Roses. Und er ist ein spielbarer Charakter in den Guitar Hero-Spielen.

Als Dienstältester Gitarren-Shredder für den Ozzman höchstpersönlich, schrieb Wylde moderne Ozzy Osbourne-Klassiker wie No More Tears, Mama I’m Coming Home, Road To Nowhere und Miracle Man mit. Zusammen mit Ozzy-Bassist Blasko und Schlagzeuger Joey Castillo (ex-Queens Of The Stone Age) zollt Wylde als Frontmann von Zakk Sabbath den Urvätern des Metals treuen Tribut.

BLS fesselt und inspiriert das Publikum überall, wo sie hingehen, auf jedem Radiosender, den sie einschalten, und lädt alle ein, mitzumachen und an ihrer Bruder- und Schwesternschaft aus hartem Rock teilzunehmen.

Mit mittlerweile zwölf Studioalben, Soloplatten, Ozzy-Shows und Zakk-Sabbath-Touren, sind Black Label Society aus dem Rock Kosmos nicht mehr wegzudenken.

Black Label Society sind:

Zakk Wylde – Vocals, Guitar

John DeServio – Bass

Dario Lorina – Guitar

Jeff Fabb – Drums

https://www.facebook.com/blacklabelsociety

http://blacklabelsociety.com/