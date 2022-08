Cleopatrick: veröffentlichen neue Single „OK“

OK wurde von der Band selbst produziert und von Hip-Hop-Beat-Macher/Produzent/Rapper Jonwayne abgemischt. Der Song entstand auf dem Rücksitz des Tour-Vans von Cleopatrick während der Nordamerika-Tournee der Band mit Royal Blood und ihren jüngsten Festival-Terminen in Kanada. „Wir wollten, dass der Song so klingt, als wäre er mit einem empfindungsfähigen IBM-Computer aus dem Jahr 2002 aufgenommen und produziert worden“, erzählt Gitarrist/Sänger Luke Gruntz. „Wir haben den Song digital missbraucht, indem wir Abschnitte ohne Rücksicht auf die Regeln zerhackt, degradiert, gedehnt und geloopt haben.“

Auf OK erforscht Cleopatrick Themen wie Nachgiebigkeit, Ignoranz und den Versuch, in eine digitale Zukunft zu passen. „OK ist ein Song über Asteroiden (speziell über 99942 Apophis), böse Computer, Turnschuhmarken und den illusorischen Wert unserer digitalen Persönlichkeiten“, erklärt Gruntz. „Es ist ein Song über den ganzen Scheiß, bei dem man heutzutage „OK“ klicken muss. Man macht das so oft, dass man den Punkt erreicht, an dem man nicht mehr wirklich über die Bedeutung oder die Implikationen der digitalen Zustimmung nachdenkt.“

Um den neuen Track anzukündigen, haben Cleopatrick wieder einmal einen kreativen und einzigartigen Weg gefunden, um mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Um den neuen Track anzukündigen/zu teasern, haben sie http://www.okokok.biz eingerichtet und ihn ohne weitere Informationen getwittert. Später kündigten sie an, dass sie etwas veröffentlichen würden, wenn die Fans 1mm Klicks erreichen würden – das geschah innerhalb einer Stunde und die Pre-Saves für OK gingen hoch. Der Ticker steht derzeit bei 6,4 Millionen Klicks.

Weitere Infos zur Band und zum Album, Sound, Kollektiv und dem Spiel Family Van könnt ihr hier nachlesen: