Cleopatrick: veröffentlichen neue Single „Bad Guy“

Während Fake Moon Erzählungen verwebt, die sich gleichzeitig intim und universell anfühlen und eine Spannung zwischen Zerbrechlichkeit und Trotz, Verschwörung und Wahrheit ausstrahlen, ringt der filmische „Bad Guy“ mit den Bewegungen der Schuld, getragen von düsteren Synthie-Wellen und eindringlichen E-Gitarren-Linien. Luke Gruntz‘ Gesang funkelt wie der elektrisierende rote Faden, der sich durch den Track und den gesamten Longplayer zieht.

Zusammen mit der Single-Veröffentlichung hat das vielseitige Duo auch ein neues Musikvideo in sein Archiv aufgenommen. Das von ihrem Freund Jake Haj (@eggsailor) erstellte animierte Video erinnert an Low-Poly- und VHS-inspirierte Indie-Horror-Games und spielt auf den Titel des Albums an, in dem die Band von einem Mond verfolgt wird, der eine Überwachungskamera trägt, die jede ihrer Bewegungen einfängt.

Über das Video sagt Luke: „Natürlich spielt das Video zu Bad Guy dort, wo es hingehört: weit weg in einem Low-Poly-Fiebertraum von 2003. Das Video folgt Ian und mir, wie wir vor dem unheimlichen ‚falschen Mond‘ davonlaufen – einem bedrohlichen, monolithischen Überwachungsfahrzeug, das jede unserer Bewegungen mit der Überwachungskamera verfolgt, die aus seiner Hülle herausragt. Es soll eine Anspielung auf den Hit and Run der Simpsons und die Pro-Skater-Sache von Tony Hawk sein. Nur viel ängstlicher, surrealer und offensichtlich zum Scheitern verurteilt.“

Wie die Schwerkraft, die sie in ihre bisher erfahrungsreichste Phase zieht, ist das zweite Album Fake Moon von Cleopatrick eine Platte, die Zeit, Einfluss und Klang umfasst. Sie entführt den Zuhörer an die äußeren Grenzen eines unerwarteten Ortes und ist der Moment, in dem Luke Gruntz (Gesang, Gitarre, Produktion) und Ian Fraser (Schlagzeug, Produktion) mutig die schroffen Haken ihrer bisherigen Reise abschütteln, um eine kontemplative Klangcollage zu schaffen, die in einem kleinen Schritt für den Post-Rock und einem riesigen Sprung für die Menschheit reflektiert, zurücksetzt und neu ausbalanciert. „Es ist mehr als nur eine klangliche Veränderung“, verrät Luke. „Das Album zeichnet instinktiv ein Bild von etwas Bedeutungsvollem; alle Songs stellen Fragen oder ergeben sich der Ungewissheit.“

Die Arbeit mit dem Produzenten Philip Weinrobe (Adrianne Lenker/Hand Habits/Tomberlin) und dem angesehenen Gitarristen und Multiinstrumentalisten Mike Haldeman in Weinrobes Studio in Brooklyn markierte das erste Mal, dass die Band ihre bestehende kreative Blase erweiterte und so dazu beitrug, ihre Klangpalette und ihr Songwriting zu erweitern.

Nach einer kreativen Verschnaufpause, die nach der anstrengenden Tour nach der Pandemie für ihr Debütalbum Bummer mehr als nur eine Entschädigung für das verpasste Leben war, ist die neueste Platte auf ihrem eigenen Label Nowhere Special Recordings zwar anders verpackt, aber mit ihrem unverwechselbaren Fuzz ist ihre DNA immer noch dieselbe. „Wir sind einfach ehrlich und vertrauen unserem kreativen Kompass“, sagt die Band. „Das Format, an das wir uns gewöhnt hatten, fühlte sich an, als würden wir ein Kostüm tragen, dieses Muskelgedächtnis des Wiederholens. Als es darum ging, ein weiteres Album aufzunehmen, fühlte sich alles weit weg an; wir waren erwachsen geworden und hatten uns weiterentwickelt, aber Covid hatte uns an dem Ort festgehalten, an dem wir Kinder waren, die eine Band gegründet hatten, und das schon länger … wir können nicht den Album-Veröffentlichungszyklus von Peter Pan durchlaufen, das ist ein Rezept dafür, sich wie ein totaler Schwindler zu fühlen.“

Mit einer Post-Rock-Reise, in die Hip-Hop und Lo-Fi-Folk einfließen, bringt Fake Moon cleopatrick näher an ihre Einflüsse heran als je zuvor; vielleicht hört man magisches Songwriting und eine Produktion, die an ihre Playlist-Favoriten Radiohead erinnert, oder an die surrealen, aber bodenständigen Klänge von Dijons Absolutely, oder an das klangliche Selbstbewusstsein von Mk.gee, das durchschimmert, oder an das Fiepen der Lieblingsbands seit der Highschool, Califone.

Mit der Zeit, die sie damit verbrachten, ihre Hörgewohnheiten nachzuholen, und dem Raum für ein Denken in größeren Zusammenhängen als Reaktion auf die imposante Regierungsherrschaft wuchs Lukes Neugierde auf Fehlinformationen und Verschwörungen. In ein schwarzes Loch spektakulärer Internettheorien, magischer Spekulationen und bizarrer Gespräche gelockt, stieß er zufällig auf ein YouTube-Video, das „das beste Handy für Astrofotografie“ entlarvte und aufzeigte, wie seine Filtertechnologie selbst ein Lampenlicht in eine Mondlandschaft verwandeln konnte. „Die Idee des falschen Mondes tauchte immer wieder auf“, erinnert sich Luke. „Es symbolisiert, dass jeder Mensch dasselbe Objekt am Himmel sieht, aber die Art und Weise, wie Informationen fließen, wie Menschen sind und wie die Welt funktioniert, bedeutet, dass wir es nie auf dieselbe Weise sehen werden.“

Die Band hat außerdem eine Headliner-Tour durch Großbritannien und Irland für März angekündigt, bei der sie in Brighton, Bristol, Nottingham, Manchester, Dublin, Glasgow, Leeds, Birmingham auf der Bühne stehen und ihre bisher größte Show, in London, im Electric Brixton spielen werden. Mit neuer Energie sind Cleopatrick bereit, wieder auf Tour zu gehen und nicht nur zu erzählen, was sie im Studio gemacht haben, sondern auch die Musik neu zu interpretieren, die die Fans in den letzten Jahren lieben gelernt haben.

Seit ihrer Gründung haben sich Cleopatrick als eine der gefragtesten aufstrebenden Rockbands der Welt erwiesen. Sie waren die einzige Band, die für Amazon Music UK’s Ones To Watch 2021 ausgewählt wurde, und haben über 100 Millionen Streams sowie mehrere ausverkaufte Tourneen in Großbritannien, der EU und den USA angehäuft, sind bei Festivals wie Lollapalooza und Reading & Leeds aufgetreten und haben als direkte Unterstützung für Royal Blood und Frank Carter & The Rattlesnakes gespielt.

Cleopatricks gigantisches Debütalbum Bummer erhielt durchweg positive Kritiken von The Guardian, The Independent, MTV UK, DIY, Kerrang, Rock Sound, Dork und Upset. Die Band wurde außerdem zum ersten Future Artist von BBC Radio 1 gekürt und wird regelmäßig von den Trendsettern Annie Mac, Jack Saunders und Daniel P. Carter gespielt. Das Album brachte dem Duo auch seine allererste JUNO-Nominierung für die „Breakthrough Group of the Year“ bei den JUNO Awards 2022 ein.

