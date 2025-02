Sebastian Bach: startet 2025 mit neuem ‚To Live Again‘-Video

Sebastian Bach hat ein weiteres Video zu seinem neuesten Album, Child Within The Man (Reigning Phoenix Music), veröffentlicht. Der To Live Again-Clip ist gleichzeitig der siebte zu genannter Scheibe und wurde einmal mehr unter der Regie von Jim Louvau und Tony Aguilera gedreht. Das Ergebnis gibt es hier zu sehen:

„To Live Again ist wohl der Song auf dem Album, der einer Ballade am nächsten kommt, und entstand zudem gemeinsam mit dem hochtalentierten Myles Kennedy, der auch zu What Do I Got To Lose?, der ersten Single, beitrug“, erläutert Bach. „Ich könnte nicht stolzer auf das Stück und das Video sein. Hier habe ich meine Stimme wirklich in Sachen Kraft, Umfang sowie Gefühl bis aufs Äußerste ausgereizt. Wenn euch die Balladen gefallen, die ich seit 1989 herausgebracht habe, werdet ihr definitiv auch Freude an diesem Song und Video finden.“

„Nachdem wir monatelang an diesem Streifen gearbeitet hatten, konnten wir ihn im Januar 2025 endlich fertigstellen. Noch nie zuvor habe ich derart viel Zeit, Energie und Leidenschaft in ein Rockvideo gesteckt, vor allem weil mit ihm ein Traum wahr wurde, der mir das gesamte letzte Jahr durch den Kopf spukte. Jim und Tony haben meine ständig wiederkehrenden Gedanken und Ideen wirklich wunderschön in Szene gesetzt.“

Dieses Jahr wird Sebastian auch anderweitig seinen Horizont erweitern und im Rahmen eines Gastauftritts bei der Monsters Of Rock Cruise (10. bis 15. März) seine allererste Kunstausstellung präsentieren, die er gemeinsam mit der Wentworth Gallery auf die Beine gestellt hat. Diese zeigt beeindruckende Arbeiten, die vom Schaffen seines verstorbenen Vaters, des bekannten Künstlers David Bierk, inspiriert wurden. An der Livefront wird Bach u.a. als Headliner beim M3 Rock Festival zu sehen sein, gefolgt von einer Show beim Summerfest.

2024 war ein enorm ereignisreiches Jahr für den Sänger, Songschreiber, Autor, Broadway-Star und Schauspieler. Bachs Child Within The Man-Album, sein erstes in über zehn Jahren, wurde frenetisch gefeiert, was die Associated Press wie folgt tat: „…es zeigt einen leidenschaftlichen Künstler…sein Gesang klingt stark wie eh und je und sein schreiberisches Talent tut sein Übriges.“ Ultimate Classic Rock merkte an: „Bachs Stimme hat selbst in den höchsten Registern nichts an Durchschlagskraft und Umfang verloren…“ Der Track (Hold On) To The Dream wurde seitens Consequence zudem als einer der „30 besten Metal- und Hardrock-Songs 2024“ gekürt: „Der ehemalige Skid-Row-Sänger liefert ein grandioses Spätwerk ab. Bach trifft mitunter die höchsten Noten seiner gesamten Laufbahn, die diese beeindruckende Ballade zu einer motivierenden Hymne werden lassen.“

„Ein riesiges Dankeschön an alle Rockerinnen und Rocker da draußen, die Child Within The Man an die Spitze vieler Jahresbestenlisten katapultiert haben“, fährt Bach fort. „Dieses Video wird für eine lange Zeit das letzte seiner Art sein. Auch wenn wir noch ein weiteres Überraschungsvideo in petto haben, handelt es sich hierbei doch um das letzte Konzeptvideo zum Album… Ich kann euch allen nicht genug für die Unterstützung bei diesem Projekt danken, das mittlerweile über ein Jahrzehnt meines Lebens beansprucht. Vor allem den Betroffenen der kalifornischen Waldbrände und den couragierten Ersthelferinnen und -helfern sei mit To Live Again gesagt: Selbst wenn man jegliches Hab und Gut verloren hat, ist es das Wichtigste, eine Familie an der Seite zu haben. Betätigt euch kreativ, denn das ist das Einzige, was bleibt. Das Leben muss weitergehen, es gibt keine andere Option.“

Sebastians Tourjahr 2024 zählte rekordverdächtige 91 Shows. Diese teilten sich auf zwei erfolgreiche Nordamerikatourneen auf: eine um die Albumveröffentlichung herum und eine im Herbst. Ergänzt wurden diese von einigen Konzerten im Ausland, die stattfanden, kurz bevor Child Within The Man erschien.

Vergangenen Monat kehrte Sebastian im Rahmen von Food Networks Works Cooks In America – Celebrity Edition: Heroes vs. Villains auch ins Fernsehen zurück. Zudem war Sebastian letzten Juni unter dem Motto „Rock Legends“ Teil einer biographischen A&E-Sondersendung. Jener Auftritt war sein erster nach seiner Teilnahme als Tiki bei The Masked Singer 2023.

To Live Again ist die neueste Auskopplung aus seinem Album Child Within The Man, deren zahlreiche Singles – Freedom, What Do I Got To Lose?, Everybody Bleeds, (Hold On) To The Dream (samt alternativer Videoversion) sowie Future Of Youth – sich allesamt in den Rockcharts platzieren konnten.

Weitere Infos zu Sebastian Bach und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: