Emissary: greifen mit der neuen Single „At The Throne Of Chaos“ Lovecrafts Stil auf

Die spanische Thrash-Death-Metal-Band Emissary hat den neuen Song At The Throne Of Chaos vom kommenden Album Edritch veröffentlicht. Das neue Werk der Band erscheint am 1. März als Digipak und digital über Fetzner Death Records.

Das düstere und schwindelerregende Lied At The Throne Of Chaos wurde von HP Lovecrafts Novelle The Dreams in The Witch House aus dem Jahr 1932 inspiriert. Wie die Band selbst sagt: „Es ist ein Lied über Wahnsinn, über die Kontrolle, die man willenlos erfährt, und über das drohende Verderben, das der Hexensabbat mit sich bringen wird.“

Begebt euch mit Eldritch auf eine erschütternde Reise in die unergründliche Leere, eine klangliche Odyssee, die ins Herz des kosmischen Horrors vordringt. Dieses Thrash-Death-Metal-Meisterwerk webt einen Teppich aus erdrückenden Riffs und wütenden Vocals und lässt die Zuhörer in ein Labyrinth aus Schattenreichen eintauchen, in denen das Unbekannte herrscht.

Das Album ist ein Abstieg in den Wahnsinn, eine chaotische Symphonie, die die Grenzen zwischen Realität und Albtraum verschwimmen lässt. Jeder Track zieht euch tiefer in den Abgrund, wo der Verstand zerfällt und verbotene Wahrheiten in der Dunkelheit verborgen liegen. Die Atmosphäre ist bedrückend und doch faszinierend, mit unerbittlichen Rhythmen und eindringlichen Melodien, die den riesigen, gleichgültigen Kosmos widerspiegeln.

Mit seiner rohen Aggressivität und den eindringlichen, jenseitigen Tönen beschwört Eldritch Visionen uralter, unaussprechlicher Wesenheiten und Welten herauf, in denen sich Zeit und Raum zu unfassbarem Horror verzerren. Dies ist nicht nur ein Album, sondern ein Erlebnis, ein Eintauchen in ein dunkles Mysterium, in dem sich die Grenzen der Existenz auflösen und ihr euch fragt, was real und was Wahnsinn ist.

Emissary ist:

Michel Regueiro – Gitarre, Gesang

Philip Graves – Gitarre

Cosme Martin – Bass

Hlib Overchuk – Schlagzeug

