Sebastian Bach: bei 7. jährlicher Metal-Hall-of-Fame-Gala geehrt

Sebastian Bachs neue Single, What Do I Got To Lose? (Reigning Phoenix Music), läuft derzeit unentwegt im Radio. Obendrein wurde Bach kürzlich im Rahmen der 7. jährlichen Metal-Hall-of-Fame-Gala in Anaheim, CA geehrt. So wurde der Sänger, Songschreiber, Autor, Broadway-Star und Schauspieler Ende Januar von keiner Geringeren als Wendy Dio in jene aufgenommen. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Radio-/TV-Bekanntheit Eddie Trunk sowie der Entertainerin Cathy Rankin. Die offizielle Event-Webseite beschreibt Sebastians Rede als „spaßig, ehrlich, spontan, freudig, voller Liebe… Sein Auftreten war elegant, authentisch und äußerst wertschätzend. Selbiges galt für sein Verhalten gegenüber Medien und Fans…“

Währenddessen mischt What Do I Got To Lose? die Top 40 der Mediabase-»Active Rock Daily«-Airplaycharts auf und war zudem kürzlich auch landesweit bei Lex & Terry und HardDrive zu hören. Die stadiontaugliche Hymne stammt aus der Feder Sebastians, Myles Kennedys (Alter Bridge, Slash) sowie Elvis Baskettes (Mammoth WVH, Slash), wobei Letzterer sich auch um die Produktion des Tracks kümmerte. Angetrieben von stampfenden Gitarren, gipfelt der Song erstmals im Refrain mit den Worten „I’m holding on for judgment day“ [übersetzt: „Ich halte bis zum jüngsten Tag durch“], der einem supermelodischen Gitarrensolo den Weg bereitet. Im Video taucht in Form des ehemaligen Skid-Row-Schlagzeugers Rob Affuso zudem ein alter Weggefährte Sebastians auf.

An der Livefront ist Sebastian ebenfalls nicht untätig: So wird er demnächst einige Solo-, aber auch Festivalauftritte absolvieren. Zusätzliche Konzerte sind in Arbeit; alle bisherigen 2024er Termine findet ihr unten. Weitere Neuigkeiten zu Sebastian Bachs Plänen für 2024 werden schon bald angekündigt…

Sebastian Bach live:

24.02.2024 US Saint Paul, MN – Rock From The Heart

29.02.2024 US Orlando, FL – The 80s Cruise

14.04.2024 US West Hollywood, CA – Rainbow Bar & Grill (52nd Anniversary Show)

26.04.2024 BR São Paulo – Summer Breeze Brasil

27.04.2024 BR Curitiba – Tork n‘ Roll

28.04.2024 BR Rio de Janeiro – Vivo Rio (w/ MR. BIG)

30.04.2024 UY Montevideo – Teatro del Museo

01.05.2024 AR Buenos Aires – Estadio Obras Sanitarias (w/ MR. BIG)

03.05.2024 CL Santiago – Teatro Caupolicán (w/ MR. BIG)

05.05.2024 MX Mexico City – Lunario del Auditorio Nacional

12.05.2024 US Daytona Beach, FL – Welcome to Rockville

Über Sebastian Bach

Mit seinem unnachahmlichen Dasein, so laut wie seine unverkennbare Stimme, hat Sebastian Bach seinen San-Andreas-Fault-großen Fußabdruck in diversen Branchen wie Musik, Theater, Film, TV und Kultur hinterlassen. Doch damit nicht genug: Er ist dabei, diesen noch weiter zu vergrößern. Bekannt wurde er u.a. als Schreiber und Sänger einiger der kultigsten Rockhymnen aller Zeiten. So zählen generationsübergreifende Hits wie 18 And Life, I Remember You, Youth Gone Wild, Slave To The Grind, Wasted Time und Monkey Business zu seinem Schaffenswerk. Des Weiteren schrieb er als „erster Heavy-Metal-Sänger des Broadway“ Geschichte, basierend auf seiner legendären Darbietung in Jekyll & Hyde: Das Musical und ergänzt von Hauptrollen in The Rocky Horror Picture Show und Jesus Christ Superstar. Aber auch in Fernsehserien und -filmen (u.a. Trailer Park Boys, Robot Chicken, SpongeBob Schwammkopf, The Masked Singer, Hell’s Kitchen) war er zu sehen. Er steckt einfach voller Überraschungen: Singt er heute noch als Naturgewalt ein Duett mit Axl Rose, ist er morgen wiederum sieben Staffeln lang Teil der Gilmore Girls.

