Jaded Heart: veröffentlichen Video zu „Blood Red Skies“

Die Melodic Metal/Hard Rock Band Jaded Heart hat ihre neue Single Blood Red Skies veröffentlicht, zu der es auch ein offizielles Video gibt, das man sich auf ansehen kann:

Eine Auswahl an Streaminglinks für die Single sind auf https://bfan.link/bloodredskies-single verfügbar.

Jaded Hearts neues Album Heart Attack wird am 14.10.2022 bei Massacre Records erscheinen und als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein – hier kann man es bereits vorbestellen » https://lnk.to/jadedheartheartattack

Heart Attack wurde von Manuel Cohnen / Parabol Audio gemischt und gemastert. Für die Gestaltung des Albumartworks ist Giannis Nakos / Remedy Art Design verantwortlich.

Jaded Heart – Heart Attack

CD Digipak

1. Blood Red Skies

2. Sweet Sensation

3. Heart Attack

4. Harvester Unknown

5. Lady Spider

6. Descent

7. Remnants Of Before

8. Right Now

9. It’s About Time

10. Bridges Are Burning

11. Midnight Stalker

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Blood Red Skies

Sweet Sensation

Heart Attack

Harvester Unknown

Lady Spider

B-Side

Descent

Remnants Of Before

It’s About Time

Midnight Stalker