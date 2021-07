Dark Arena: veröffentlichen ihr neues Album“Worlds Of Horror“ im August

Am 27. August 2021 wird das neue Album der US Power/Thrash Metal Band Dark Arena Worlds Of Horror via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht.

Endlich wieder US Metal, endlich sind Dark Arena wieder da! Die US-Metaller sind zurückgekehrt und präsentieren einen klassischen Sound, der sich in der Gegenwart bestens zeigt.

Doch, halt! Waren Dark Arena nicht jene US-Metaller um Gitarrenvirtuose Paul Konjicija, der 2019 aus dieser Welt geschieden ist? Richtig, zusammen mit Sänger Juan Ricardo (Ritual, Sunless Sky, Wretch, Attaxe) war er das Aushängeschild von Dark Arena. Gleichwohl spielten Paul Konjicija, Juan Ricardo und Schlagzeuger/Keyboarder Noah Buchanan (Nunslaughter, Solipsist) vor seinem Tod seit 2018 noch ein weiteres Dark Arena-Album ein.

Weniger Keyboards, keine Experimente und mehr kraftvolles Gitarrenriffing sind die Unterschiede bei Worlds Of Horror zu den vorherigen Alben von Dark Arena. Juan Ricardo singt natürlich so brillant wie immer. US Metal wie US Metal gesungen werden muss.

US Metal wie US Metal klingen muss.

Line-Up:

Juan Ricardo – Gesang

Paul Konjicija (R.I.P. 2019) – Bass, Gitarre

Noah Buchanan – Schlagzeug, Keyboard

Gastbeiträge:

„Mysterious“ Mike G – Gitarrensolo

Mylie „Karma“ Gorman – Harmoniegesang

Ewell Martin – Schlagzeug auf Annunaki Arise

