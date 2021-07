Papa Roach veröffentlichen neues Musikvideo zu „Broken As Me“ (featuring Danny Worsnop from Asking Alexandria)

Papa Roach haben gerade ihr neues Video zu Broken As Me (featuring Danny Worsnop von Asking Alexandria) via Better Noise Music veröffentlicht. Das Video ist ein Tribut an das JBTV Studio in Chicago. Nachdem durch die Pandemie Musik-Venues auf der ganzen Welt geschlossen werden mussten, versucht das legendäre Studio aktuell eine neue Location zu finden und wieder auf die Beine zu kommen. Das Video gibt es hier zu sehen!

Papa Roach reihen sich in eine lange Liste von Bands ein, darunter auch BTS, Twenty One Pilots, Arctic Monkeys, Fall Out Boy und Portugal The Man, die von JBTV in den Anfängen ihrer Karriere unterstützt wurden. Als Papa Roach von der schwierigen Situation des Studios hörten, wollten sie ihren Teil dazu beitragen und ein Licht auf die Stadt Chicago werfen. Gleichzeitig wollen sie sich auch bei JBTV für die Förderung globaler Talente in den letzten 30 Jahren bedanken und nutzten dafür das Filmmaterial von ihrem Auftritt in den JBTV Studios aus dem Jahre 2015.

In einem Statement sagte der Präsident von JBTV, Michael Harnett: „Wir bei JBTV haben, wie viele andere Musik-Venues und Promoter, erlebt, wie unsere Unternehmen während der Pandemie verschwanden. Was uns alle am Leben gehalten hat, ist die Unterstützung unserer Fans und der Künstler, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Papa Roach stehen zusammen mit ihrer Plattenfirma und ihrem Managementteam ganz oben auf dieser Liste. Wir sind dankbar für ihre Unterstützung und ihre Hilfe beim Sammeln von Spenden für den Wiederaufbau unseres Studios und der Bühne, wo im Laufe der Jahre über 700 Acts aufgetreten sind. Wir danken allen, die uns und all die großartigen Künstler unterstützt haben und jedem, der uns beim Wiederaufbau hilft. Wenn Du es nicht kannst, dann genieß bitte Broken As Me und komm zu einer der nächsten Shows!“

Um JBTV beim Bau eines neuen Studios zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, weiterhin Talente in der Region Chicago und weltweit zu fördern, kann hier gespendet werden: paypal.me/jbtvpaparoach

Broken As Me (featuring Danny Worsnop from Asking Alexandria) stammt aus der aktuellen Greatest Hits-Kompilation Greatest Hits, Vol. 2: The Better Noise Years, die im März diesen Jahres veröffentlicht wurde und mit der Papa Roach ihr Vermächtnis als eine der führenden Rockbands des 21. Jahrhunderts fortführen. Das Album gibt es hier.