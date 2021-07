Memphis May Fire: veröffentlichen Video zum neuen Song „Death Inside“

Für die Band bricht eine neue Zeit an, die von Revitalisierung und Erneuerung geprägt ist. Memphis May Fire haben sich auf ihre Kernelemente reduziert, zurück zu den Tagen, als sie die Musik schufen, die ihre Fans am meisten schätzen, und haben den Funken in ihrem Inneren neu entfacht, um ein Inferno aus Riffs und inspirierenden Worten zu schaffen. Sie sind zu ihren Wurzeln zurückgekehrt und haben sich durch jahrelanges Touren und gemeinsames Musizieren den nötigen Schliff geholt. Blood & Water ist der positive Beweis dafür.

Memphis May Fire haben mit einer langen Liste von wichtigen Rock- und Metalacts getourt, darunter Killswitch Engage, Sleeping With Sirens, Black Veil Brides, Sevendust und Atreyu. Sie haben als Co-Headliner mit Yellowcard und The Devil Wears Prada gespielt, sind regelmäßig auf der Warped Tour und auf großen Rockfestivals aufgetreten. Die anhaltende Relevanz der bisherigen sechs Alben der Band ist ein Zeugnis für die energiegeladene Verbindung zwischen der Band und ihrem Publikum. Songs wie Miles Away, No Ordinary Love, Beneath the Skin und Carry On stehen für 100 Millionen Views und Millionen von Streams.