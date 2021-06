Deathfeast Open Air – The Most Brutal Festival in Europe: reguläres Event auf 2022 verschoben

Der Veranstalter des Deathfeast Open Air (The Most Brutal Festival in Europe) in Andernach gibt bekannt, dass das eigentlich auf drei Tage geplante diesjährige reguläre Deathfeast Open Air auf 2022 verschoben werden muss!

Dafür wird es dieses Jahr The Deathfeast – Quarantine Edition am 27. und 28. August geben. Hierfür wird es nur die strikt begrenzte Anzahl von 500 Tickets pro Tag geben.

Wie der Veranstalter bereits mitgeteilt hat, arbeitet er derzeit an einem kompletten FAQ, um all eure Fragen zu beantworten und euch über die Hygieneregeln zu informieren. Schon jetzt ist klar: Camping wird nicht erlaubt sein und der Zugang wird nur auf geimpfte, genesene oder getestete Personen beschränkt sein.

Insgesamt werden euch an den beiden Tagen zwanzig Bands auf die Death- und Grindrübe hauen!

Hier die Übersicht über die bereits bestätigten Bands:

Benighted – Unmerciful Death Metal from France

Gutalax – The Shitbusters from Czech Republic

Stillbirth – Brutal Surf Death Metal from Germany

Acranius – Slamming Deathcore from Germany

Japanische Kampfhörspiele – Crazy Grindcore from Germany

Necrotted – Fast and Brutal Death Metal from Germany

Profanity – Old School Brutal Death Metal from Germany

Brutal Sphincter – Salty Goregrind from Belgium

Diaroe – Groovy Death Metal from Germany

Embrace Your Punishment – Groovy Hardcore Death Metal from France

Placenta Powerfist – Slamming Dozer from Germany

Orphalis – Technical Death Metal from Germany

Human Prey – Killer Death Metal from Germany

Carnifloor – Slamming Brutal Death Metal from Germany

Sechs weitere Bands und mehr Neuigkeiten werden in den nächsten Tagen veröffentlicht!

Da heißt es schnell sein. Die begehrten Tickets (bereits zu fünfzig Prozent sold out) bekommt ihr hier: https://www.deinetickets.de/…/deathf…/de/start/nocookie/

Zur Veranstaltungsseite kommt ihr hier: https://www.facebook.com/events/483910732669865