The Loyal Order: veröffentlichen Debütalbum

The Loyal Order sind mehr als die Summe ihrer ohnehin schon imposanten Teile (u.a. sind hier Recken von Black´N Blue, Rough Cutt und 36 Crazyfists am Start). The Loyal Order entstanden vor einigen Jahren als Studioprojekt, als Jeff Buehner gebeten wurde, einen Titelsong für eine regionale Outdoor-Show zu schreiben. Er wandte sich an den Gitarristen Brandon Cook für ein anständiges Heavy-Riff, und das Ergebnis war ein Song namens Off The Grid (Superhuman). Zwei Staffeln lang lief der Song regelmäßig im Fernsehen.

Als Bassist ist das Singen für Jeff ein Neuanfang. Die Songs wurden ursprünglich mit Blick auf einen anderen Frontmann komponiert, aber nachdem Jeff für die ersten Songs Pilotspuren eingesungen hatte, überzeugte ihn Produzent Kevin Hahn, die Vocals auch offiziell zu übernehmen. In der Songwriting-Partnerschaft zwischen Buehner und Cook begannen die Ideen zu fließen. Sie wandten sich bald an den Produzenten Rob Daiker von The Commune in Portland, Oregon, der Major-Label-Veröffentlichungen mit Slowrush, The Dan Reed Network und Royal Bliss betreut hat.

Zuerst wurde Ready For Dead als Single und Video veröffentlicht und liegt mittlerweile bei weit über 1.000.000 Plays. Mit der Expertise von Thom Haezart (EMP Label Group) fand die Single ein Zuhause in den Top 40 der Billboard Mainstream Rock Charts und in den Top 50 der Foundation.

Komplettiert werden The Loyal Order durch Justin Gibson an der Gitarre, Patrick Young am Bass und Kyle Baltus am Schlagzeug. Allesamt prominente Rockmusiker aus dem pazifischen Nordwesten, die sich bereits einen Namen in der Szene gemacht haben. Herzhafter Arschtritt trifft auf Breitwand-Melodien. Die Typen können´s einfach!

