The Loyal Order – The Loyal Order

Zu The Loyal Order liefert das weltweite Web irgendwie nicht so richtig viel Informationen. Außer ein paar Reviews findet man zu den Jungs aus Oregon immer nur die gleiche Story: Aus einem Studioprojekt für nur einen Song wurde plötzlich diese Band. Am 13.08.2021 wurde nun das gleichnamige Album veröffentlicht und ich bin direkt beim ersten Hören angenehm überrascht. Die Stimme von Jeff Buehner ist richtig geil. Man merkt sofort, dass hier keine Anfänger am Werk sind. Die ersten Stücke sind handfester Rock ohne Schwachstellen. Super angenehm zu hören, der Gesang ist in perfektem Einklang mit den Jungs an den Instrumenten. Ich mag es nicht, wenn Gesang oder Musik sich gegenseitig überlagern, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es greift perfekt ineinander und jeder hat seine Berechtigung und seinen Zeitpunkt, um sein Können zu zeigen. Bei Fuck Or Fight legen sie noch eine Schippe drauf und geben etwas mehr Gas, was mir an dieser Stelle supergut gefällt. Dann folgt Colorblind und entschleunigt dermaßen, dass ich erst mal Gänsepelle kriege. Die Stimme fängt mich voll ein und fließt wie Lava langsam durch mein Gehirn. Superschöne Rockballade, die sich zum Ende heftig kraftvoll entlädt. I Fall Silent und Superhuman gehen wieder rockig voran und dann kommt mit The River wieder ein Stück, das mich so sehr durch den intensiven Gesang einfängt, dass ich mich einfach nur zurücklehnen und wirken lassen kann. Fall To Rise schließt das Album als neunter Song und geht noch mal richtig in die Vollen. Normalerweise hätte ich jetzt etwas von einem soliden Rockalbum geschrieben, aber bei diesem Track hauen sie alles raus, was sie an Metal im Studio zusammenkratzen konnten. Und wie bei allen Stücken auf diesem Werk ist auch das hier komplett gut verarbeitet. Da wurde nicht laienhaft probiert, sondern profimäßig abgeliefert. Also um es zusammenzufassen: Das ist ein Rockalbum, das man gut weghören kann, das auch für ruhigere Momente was im Gepäck hat und am Ende noch mal richtig gut einen raushaut. Da wird hoffentlich noch einiges folgen!

HIER! geht es für weitere Informationen zu The Loyal Order – The Loyal Order in unserem Time For Metal Release-Kalender.