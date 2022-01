Time For Metal Neujahrsverlosung 2022: mit drei Alben auf Vinyl der deutschen Doom Death Metal Band Nailed To Obscurity

Time For Metal und Nailed To Obscurity verlosen gemeinsam, passend zum Start in das neue Jahr, die letzten drei Alben der deutschen Doom Death Metal Band auf Vinyl. Nailed To Obscurity stehen bei Nuclear Blast unter Vertrag und gelten als einer der spannendsten Genre Newcomer aus unserer Republik. Ihr letztes Album Black Frost konnten sie auf den grandiosen 37. Platz der deutschen Albumcharts platzieren.

Ein Gewinner darf sich über folgende Nailed To Obsucrity Alben auf Vinyl freuen:

2013: Opaque (Album, Apostasy Records)

2017: King Delusion (Album, Apostasy Records)

2019: Black Frost (Album, Nuclear Blast)

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 23.01.2022!

Time For Metal und Nailed To Obsucrity wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Sunday 23rd of January 2022 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

